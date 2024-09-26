СВР заявила о подтверждении российской версии подрыва «Северных потоков»

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Служба внешней разведки России получила новые сведения о причастности Вашингтона и Лондона к терактам на газопроводах системы «Северный поток», сообщает пресс-бюро СВР.

«Имеющаяся развединформация однозначно указывает на то, что атаки на трубопроводы являются актом международного терроризма и экономической войны англосаксов против европейских союзников, прежде всего ФРГ», — рассказали в ведомстве.

СВР продолжает собирать информацию о взрывах в Балтийском море, отметили в службе. На Западе предпринимают попытки сфабриковать результаты расследования о терактах, подчеркнули там.

В частности, США и Великобритания с 2022 года «систематически пытаются убрать из международной информповестки тему диверсий». По данным СВР, эти страны решили провести кампанию по дезинформации об истинных причинах инцидентов перед годовщиной подрывов.

«С августа <...> подконтрольные Вашингтону и Лондону структуры и СМИ реализуют вброс об исполнении атак исключительно украинскими экстремистами», — объяснили в СВР. Там отметили, что эта версия «уже навязана» немецкой стороне как основная.

Взрывы на «Северном потоке» (СП) и «Северном потоке-2» (СП-2) произошли в конце сентября 2022 года в экономических зонах Швеции и Дании. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленной диверсии и инициировали собственные расследования. Зимой 2024 года Копенгаген и Стокгольм приняли решение закрыть свои расследования. Берлин продолжил разбирательство. Согласно расследованию SZ, Die Zeit и ARD, в начале сентября 2022 года украинцы вышли на яхте Bavaria Cruiser 50 Andromeda из ростокского порта Хоэ-Дюне, совершили глубоководное погружение и прикрепили взрывные устройства к трубопроводам. По данным Wall Street Journal, операцию по подрыву газопроводов подготовила группа высокопоставленных украинских офицеров и бизнесменов в мае 2022 года. Изначально план одобрил президент Украины Владимир Зеленский, но позже якобы приказал прекратить операцию из-за просьбы ЦРУ и отдал соответствующий приказ бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, однако тот его не исполнил. Координатором атаки считается бывший офицер Сил спецопераций Украины Роман Червинский. Официальный Киев отрицает причастность к подрывам СП и СП-2. Российский президент Владимир Путин возложил вину за взрывы на «англосаксов» и назвал «чушью» версию о причастности «неких украинцев».

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил РБК, что СМИ распространяют сообщения о причастности ко взрывам «Северных потоков» группы украинских водолазов, чтобы отвлечь внимание от подлинных причин диверсии. По словам дипломата, Москва так и не получила от Берлина никакой информации о ходе расследования.