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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Володин назвал «лично Байдена» ответственным за подрыв «Северных потоков»

Володин: за подрывами «Северных потоков» стоят США и лично Джо Байден
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Ответственность за диверсии на системе газопроводов «Северный поток» в 2022 году несут Соединенные Штаты и лично президент Джо Байден, написал в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Его пост был посвящен двухлетней годовщине взрывов на газопроводе.

«За взрывом «Северных потоков» стоит Вашингтон и лично Байден. Ему было выгодно лишить Западную Европу дешевого российского газа, заставив покупать его у США втридорога», — считает Володин.

Спикер отметил, что Россию не допустили к расследованию диверсии. Версии о причастности Украины к подрыву Володин посчитал смешными. «Спихнуть вину на некую «проукраинскую группировку» и гражданских дайверов не получится», — добавил он.

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По его словам, самой пострадавшей стороной из-за подрыва стала Германия, поскольку ее экономика в результате вошла в рецессию, «сократилось промышленное производство, количество банкротств в стране стало рекордным за последнее десятилетие».

В результате за взрывы ответили не Соединенные Штаты, а жители Германии, резюмировал Володин.

Немецкая пресса со ссылкой на данные следствия неоднократно писала, что диверсию осуществили украинские спецслужбы. Так, Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в сентябре 2022 года осуществила группа украинских водолазов, в составе которой была одна женщина, почти все были гражданскими лицами.

Киев отрицает причастность Украины к диверсии. Российский президент Владимир Путин называл чушью версию о причастности «неких украинцев» и возложил ответственность на «англосаксов». Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что в версию о дайверах-любителях на лодке, подорвавших трубопроводы, могут верить только те, кто «боится правды» и хочет «выгородить» власти Украины.

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Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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