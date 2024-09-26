Белый дом назвал Киев инициатором визита Зеленского на завод в США
Визит президента Украины Владимира Зеленского на завод по производству боеприпасов в американском штате Пенсильвания состоялся по инициативе Киева. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Украинцы попросили разрешения посетить предприятие, на котором <...> работают американские рабочие, производящие жизненно важные материалы, которые украинские военные используют каждый день на передовой», — сказала она.
«Это исходило от украинцев, не от нас», — подчеркнула Жан-Пьер.
Зеленский прибыл в США 22 сентября, в тот же день он посетил завод боеприпасов в городе Скрэнтон. По данным Associated Press, на предприятии производят «один из самых необходимых видов боеприпасов» для Украины, который страна использует в боях «с российскими сухопутными войсками». В ходе визита Зеленский поблагодарил рабочих за помощь Киеву и призвал увеличить поставки снарядов.
Позднее республиканцы в палате представителей США потребовали провести расследование посещения украинским президентом оборонного завода, заявив, что оно могло быть «политически мотивированным». Во время поездки Зеленского сопровождали высокопоставленные чиновники-демократы. Республиканцы заподозрили, что она была направлена на поддержку вице-президента, кандидата на пост главы государства от Демпартии Камалы Харрис.
Расследование начал глава комитета по надзору и подотчетности палаты представителей — республиканец Джеймс Комер.
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