В конгрессе потребовали расследовать визит Зеленского на завод в США

Республиканцы в палате представителей США потребовали провести расследование визита президента Украины Владимира Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании, заявляя, что он мог быть «политически мотивированным», сообщает The Washington Examiner.

Они заподозрили, что поездка, в которой Зеленского сопровождали высокопоставленные чиновники-демократы, была направлена на поддержку вице-президента, кандидата на пост главы государства от Демпартии Камалы Харрис. Так, законодатели процитировали слова Зеленского о том, что республиканец Дональд Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс могут спровоцировать «глобальный конфликт».

«Эти действия вызвали серьезные опасения у наблюдателей по поводу того, что визит мог быть политически мотивированным, потенциально нарушающим законы США», — говорится в сообщении группы конгрессменов. В частности, мог быть нарушен «Закон Хэтча», который запрещает госслужащим высказываться в поддержку кандидатов на выборах.

Сенатор-республиканец Эрик Шмитт в своем посте в X отреагировал на визит президента, заявив, что Зеленский «открыто проводит кампанию за демократов».

В ночь на 23 сентября президент Украины прибыл в США для участия в Генассамблее ООН.

Зеленский во время визита посетил завод боеприпасов в Скрэнтоне в штате Пенсильвания. Тогда политик призвал увеличить поставки снарядов Киеву, а также поблагодарил рабочих производства за помощь Украине.