Зеленский попросил на оружейном заводе в США больше снарядов

Владимир Зеленский на заводе в Скрентоне (Фото: Пресс-служба Президента Украины / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил завод боеприпасов в Скрэнтоне в штате Пенсильвания, сообщило агентство Associated Press (AP).

В ходе визита политик призвал увеличить поставки снарядов Киеву. Также он поблагодарил рабочих производства за помощь Украине.

«Именно в таких местах вы можете по-настоящему почувствовать, что демократический мир может победить», — написал он в соцсети X (Twitter).

Завод в Скрэнтоне выпускает 155-мм артиллерийские снаряды, за последний год предприятие увеличило производство. Всего в Пенсильвании три подобных завода, вместе они выпускают 36 тыс. снарядов в месяц.

От США Украина получила уже более 3 млн снарядов, отмечает AP.

В ночь на 23 сентября президент Украины прибыл в США для участия в Генассамблее ООН.

Зеленский в ходе визита намерен представить американскому президенту Джо Байдену «план победы» в конфликте с Россией. По данным телеканала «Суспільне», в список вошли поставки современного оружия и наступление украинских войск в Курской области, всего в нем пять пунктов.

Зеленский ранее говорил, что «план победы» состоит из пяти пунктов: «четыре — это то, что нам необходимо, и один — это после войны».