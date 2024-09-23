Зеленский попросил на оружейном заводе в США больше снарядов
Президент Украины Владимир Зеленский посетил завод боеприпасов в Скрэнтоне в штате Пенсильвания, сообщило агентство Associated Press (AP).
В ходе визита политик призвал увеличить поставки снарядов Киеву. Также он поблагодарил рабочих производства за помощь Украине.
«Именно в таких местах вы можете по-настоящему почувствовать, что демократический мир может победить», — написал он в соцсети X (Twitter).
Завод в Скрэнтоне выпускает 155-мм артиллерийские снаряды, за последний год предприятие увеличило производство. Всего в Пенсильвании три подобных завода, вместе они выпускают 36 тыс. снарядов в месяц.
От США Украина получила уже более 3 млн снарядов, отмечает AP.
В ночь на 23 сентября президент Украины прибыл в США для участия в Генассамблее ООН.
Зеленский в ходе визита намерен представить американскому президенту Джо Байдену «план победы» в конфликте с Россией. По данным телеканала «Суспільне», в список вошли поставки современного оружия и наступление украинских войск в Курской области, всего в нем пять пунктов.
Зеленский ранее говорил, что «план победы» состоит из пяти пунктов: «четыре — это то, что нам необходимо, и один — это после войны».
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