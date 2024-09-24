Суд продлил до 25 декабря арест экс-замминистра обороны Булгакова
Басманный суд Москвы продлил до 25 декабря арест бывшего заместителя министра обороны по тылу Дмитрия Булгакова, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Аналогичное решение суд принял в отношении двух других фигурантов дела — бывшего однокурсника замминистра обороны Геннадия Селезнева и гендиректора ООО «Нева-Балт СПб» Германа Яковлева.
Заседание суда проходило в закрытом режиме.
Булгакова задержали и арестовали в июле 2024 года. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 290 и 285.4 Уголовного кодекса — получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.
По данным «Коммерсанта», оно связано с заключением контракта на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Ущерб оценили в 49 млн руб.
По версии следствия, Булгаков привлек к работам по договору на 250 млн руб. с этим объектом подконтрольную фирму — ООО «Нева-Балт СПб».
Сам генерал вину отрицает. Он занимал пост в 2008–2022 годах, при министрах Анатолии Сердюкове и Сергее Шойгу, а вменяемые ему преступления произошли уже после его отставки.
Генерал с 2010 года отвечал за материально-техническое обеспечение армии и руководил работой по обеспечению войск вооружением, военной техникой. В отставку его отправил в сентябре 2022 года президент Владимир Путин. Это произошло спустя три дня после объявления частичной мобилизации в России и массовых жалоб на отсутствие экипировки у призванных военнослужащих и бытовые условия их размещения.
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