СК потребовал продлить арест генералу Булгакову по делу о мошенничестве

Дмитрий Булгаков (на экране) (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Следствие требует продлить срок ареста бывшему заместителю министра обороны Дмитрию Булгакову и двум другим обвиняемым по делу о мошенничестве, говорится на сайте Басманного суда Москвы.

«О продлении срока содержания под стражей. <...> Назначено судебное заседание на 20.09.2024 17:45», — следует из картотеки суда.

Арест хотят продлить трем фигурантам дела — Булгакову, гендиректору ООО «Нева-Балт СПб» Герману Яковлеву и бывшему однокурснику Булгакова Геннадию Селезневу.

Булгакова задержали и арестовали в июле 2024 года. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 290 и 285.4 Уголовного кодекса — получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

По данным «Коммерсанта», оно связано с заключением контракта на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Ущерб оценили в 49 млн руб.

По версии следствия, Булгаков привлек к работам по договору на 250 млн руб. с этим объектом подконтрольную фирму — ООО «Нева-Балт СПб».