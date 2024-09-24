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Военная операция на Украине ,  
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Гросси назвал условие отправки специалистов МАГАТЭ на Курскую АЭС

Гросси: МАГАТЭ готово отправить миссию на Курскую АЭС, если что-то случится
Сюжет
Военная операция на Украине

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово направить своих специалистов на Курскую АЭС для оценки ситуации, если «что-то случится», заявил «РИА Новости» гендиректор организации Рафаэль Гросси на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Если что-то случится, мы направим туда людей для оценки ситуации», — сказал он агентству.

Вместе с тем МАГАТЭ пока не планирует размещать на Курской АЭС постоянную миссию, добавил Гросси.

«В настоящий момент — нет», — ответил он на соответствующий вопрос.

Гросси уточнил, что сейчас МАГАТЭ оценивает обстановку на Курской АЭС с учетом того, как развиваются события, и выразил надежду, что никакие новые события на станции не потребуют участия организации.

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Рафаэль Гросси во время посещения Курской АЭС

Курская АЭС — одна из крупнейших в России, находится вблизи города Курчатов. Она питает энергосистему, которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа.

Гросси посетил Курскую АЭС в августе — после того, как на фоне вторжения ВСУ в регион российский президент Владимир Путин сообщил об их попытке атаковать станцию. По итогам визита в Курчатов глава МАГАТЭ заявил об опасности «ядерного инцидента» в Курской области. После этого российская сторона и организация договорились «о незамедлительной реакции МАГАТЭ на любые проявления агрессии как на Запорожье, так и в Курской области», сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

В МИД Украины заявляли, что украинские силы не имеют возможности атаковать станцию.

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Курская область Курская АЭС МАГАТЭ Рафаэль Гросси миссия
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