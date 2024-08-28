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Военная операция на Украине ,  
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Песков рассказал об итогах поездки главы МАГАТЭ Гросси на Курскую АЭС

Сюжет
Военная операция на Украине
Рафаэль Гросси во время посещения Курской АЭС
Рафаэль Гросси во время посещения Курской АЭС (Фото: Росатом / Reuters)

Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси в ходе визита в Курчатов оценил угрозу для Курской АЭС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Гросси видел результаты ударов беспилотниками по станции, оценил угрозу, которую могли представлять эти удары, и потенциальную угрозу, которая продолжается», — сказал Песков.

Он добавил, что, несмотря на то что МАГАТЭ ссылается на отсутствие полномочий объявлять виновных в этих ударах, вина украинской стороны в нагнетании ядерной опасности «более чем очевидна».

Лихачев заявил о договоренности с МАГАТЭ о реакции на агрессию против АЭС
Политика

По словам Пескова, накануне генеральный директор холдинга «Росатом» Алексей Лихачев уже дал оценку контактам Гросси и изложил позицию России.

Лихачев подчеркнул, что в МАГАТЭ отреагировали на приглашение России посетить Курскую АЭС «достаточно оперативно», и отметил, что агентство «детально» разобралось в том, как обстоят дела на станции.

По его словам, «Росатом» и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились о немедленной реакции организации на агрессию против Запорожской и Курской АЭС. Кроме того, стороны приняли решение о проведении следующего этапа «полноформатных, многосторонних» переговоров.

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