Песков рассказал об итогах поездки главы МАГАТЭ Гросси на Курскую АЭС

Рафаэль Гросси во время посещения Курской АЭС (Фото: Росатом / Reuters)

Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси в ходе визита в Курчатов оценил угрозу для Курской АЭС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Гросси видел результаты ударов беспилотниками по станции, оценил угрозу, которую могли представлять эти удары, и потенциальную угрозу, которая продолжается», — сказал Песков.

Он добавил, что, несмотря на то что МАГАТЭ ссылается на отсутствие полномочий объявлять виновных в этих ударах, вина украинской стороны в нагнетании ядерной опасности «более чем очевидна».

По словам Пескова, накануне генеральный директор холдинга «Росатом» Алексей Лихачев уже дал оценку контактам Гросси и изложил позицию России.

Лихачев подчеркнул, что в МАГАТЭ отреагировали на приглашение России посетить Курскую АЭС «достаточно оперативно», и отметил, что агентство «детально» разобралось в том, как обстоят дела на станции.

По его словам, «Росатом» и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились о немедленной реакции организации на агрессию против Запорожской и Курской АЭС. Кроме того, стороны приняли решение о проведении следующего этапа «полноформатных, многосторонних» переговоров.