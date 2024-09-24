Трамп раскритиковал расследование второго покушения на него

Трамп заявил о недоверии к расследованию второго покушения на себя

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил американский Минюст и ФБР в некорректном расследовании второго покушения на него, сообщает NBC News.

«Министерство юстиции Камалы Харрис/Джо Байдена и ФБР неправильно трактуют и преуменьшают значение второго покушения на мою жизнь», — приводит канал заявление политика.

Трамп назвал обвинения, предъявленные покушавшемуся на его убийство Райану Рауту «легким порицанием».

По мнению Трампа, правоохранители больше сосредоточены на уголовных делах против него самого, и эту «одержимость подложными обвинениями» можно трактовать как конфликт интересов, мешающий правильному расследованию попытки покушения. Доверять такому расследованию «очень сложно», добавил Трамп.

В период предвыборной кампании на республиканца совершали покушение уже дважды. Первый случай произошел 13 июля в Пенсильвании, политику ранило ухо. Стрелка Томаса Мэттью Крукса ликвидировали на месте агенты Секретной службы США.

Второй случай произошел спустя два месяца, 15 сентября. В тот день Трамп играл в гольф во Флориде. Агенты Секретной службы заметили торчащее из кустов у территории гольф-клуба дуло автомата и открыли стрельбу. Таким образом, злоумышленник не успел совершить нападение, политик не пострадал. По подозрению в покушении задержали 58-летнего Райана Раута.

Ему предъявили обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия и в хранении огнестрельного оружия со стертым серийным номером. По данным NYT, ему также намерены предъявить обвинение в покушении на убийство. В этом случае Рауту будет грозить пожизненное лишение свободы. На данный момент его поместили в тюрьму без права на внесение залога.