Трамп раскритиковал расследование второго покушения на него
Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил американский Минюст и ФБР в некорректном расследовании второго покушения на него, сообщает NBC News.
«Министерство юстиции Камалы Харрис/Джо Байдена и ФБР неправильно трактуют и преуменьшают значение второго покушения на мою жизнь», — приводит канал заявление политика.
Трамп назвал обвинения, предъявленные покушавшемуся на его убийство Райану Рауту «легким порицанием».
По мнению Трампа, правоохранители больше сосредоточены на уголовных делах против него самого, и эту «одержимость подложными обвинениями» можно трактовать как конфликт интересов, мешающий правильному расследованию попытки покушения. Доверять такому расследованию «очень сложно», добавил Трамп.
В период предвыборной кампании на республиканца совершали покушение уже дважды. Первый случай произошел 13 июля в Пенсильвании, политику ранило ухо. Стрелка Томаса Мэттью Крукса ликвидировали на месте агенты Секретной службы США.
Второй случай произошел спустя два месяца, 15 сентября. В тот день Трамп играл в гольф во Флориде. Агенты Секретной службы заметили торчащее из кустов у территории гольф-клуба дуло автомата и открыли стрельбу. Таким образом, злоумышленник не успел совершить нападение, политик не пострадал. По подозрению в покушении задержали 58-летнего Райана Раута.
Ему предъявили обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия и в хранении огнестрельного оружия со стертым серийным номером. По данным NYT, ему также намерены предъявить обвинение в покушении на убийство. В этом случае Рауту будет грозить пожизненное лишение свободы. На данный момент его поместили в тюрьму без права на внесение залога.
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