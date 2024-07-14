Трамп получил ранение при стрельбе на предвыборном митинге в Пенсильвании

Неизвестные открыли стрельбу во время выступления Трампа в штате Пенсильвания. Трансляция шла на его канале в Youtube.

Стрельба раздалась в момент, когда экс-президент и кандидат на переизбрание главой государства выступал перед собравшимися. После первых выстрелов Трамп схватился за ухо и спрятался за трибуну.

Когда стрельба прекратилась, телохранители помогли экс-президенту подняться, закрыли его собой и увели со сцены. На кадрах видно, что ухо Трампа окровавлено, а по щеке течет кровь.

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