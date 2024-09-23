Совершивший покушение на Трампа оставил записку с фразой «Я вас подвел»

Раут оставил записку в коробке, которую обнаружили у его друга. «Это было покушение на Дональда Трампа, но я вас подвел», — пишет он и предлагает адресату «закончить работу» за $150 тыс.

Райан Раут (Фото: Guilford County Sheriff's Office / Reuters) Фото: United States District Court Southern District Of Florida / Reuters Фото: United States District Court Southern District Of Florida / Reuters Фото: United States District Court Southern District Of Florida / Reuters Фото: United States District Court Southern District Of Florida / Reuters

Американец Райан Раут, пытавшийся совершить покушение на убийство экс-президента США и кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа, заблаговременно оставил в доме своего друга записку с фразой «Я вас подвел», пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на материалы, обнародованные прокурорами.

Раут поместил записку с посланием в коробку, которую оставил дома у своего друга, уточняет газета. Ее обнаружили уже после ареста мужчины.

«Это было покушение на Дональда Трампа, но я вас подвел. Я старался изо всех сил и вложил в это всю смелость, на которую был способен», — говорится в записке.

Автор послания предлагает адресату «закончить работу» в обмен на $150 тыс.

Также в послании Раут утверждал, что Трамп не подходит для того, чтобы быть президентом США. Обвинение полагает, что он оставил записку в доме друга за несколько месяцев до покушения. Это указывает на то, что Раут планировал преступление в течение долгого времени, отметили прокуроры.

Во внедорожнике Раута марки Nissan правоохранители нашли «рукописный список дат августа, сентября и октября 2024 года, а также перечень мест, где Трамп появлялся или которые должен был посетить.

У подозреваемого обнаружили шесть мобильных телефонов, на одном из них сохранился поисковый запрос в Google о том, как добраться из округа Палм-Бич в Мексику.

В судебных материалах также указано, что Раут в течение месяца осматривал территорию гольф-клуба Trump International Golf Club, где было совершено покушение.

Раут пытался совершить второе покушение на Трампа за последние месяцы: 15 сентября, когда экс-президент играл в гольф во Флориде, агенты Секретной службы заметили, что из кустов вдоль территории клуба виднеется дуло автомата. Агенты открыли стрельбу, позднее был задержан 58-летний Раут. Свое оружие — автомат Калашникова — он бросил в кустах, покидая место засады. В ней он провел около 12 часов.

По данным прокуратуры, у стрелка было 12 патронов. Выстрелить Раут не успел, Трамп не пострадал.

Рауту предъявлено обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия, а также в хранении огнестрельного оружия со стертым серийным номером. Как отмечает NYT, ему также намерены предъявить обвинение в покушении на убийство. В таком случае подозреваемому будет грозить пожизненное лишение свободы.

Раута поместили в тюрьму без права на внесение залога. Защита настаивала, что риск его побега отсутствует, а сам обвиняемый не представляет угрозы для общества, но суд не согласился с ее доводами.