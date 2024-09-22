Трамп заявил, что после покушения стал беспокоиться за безопасность семьи

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, на которого дважды покушались за последние несколько месяцев, беспокоится за безопасность своей семьи. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Обычно я не говорю об этом. Но да, мне приходится беспокоиться за свою семью», — сказал Трамп.

В разговоре он пояснил, что речь идет в том числе об угрозах, связанных с высокой нелегальной миграцией, разрешенной при администрации действующего президента Джо Байдена. По его словам, эта социальная проблема останется, если вице-президент Камала Харрис победит на президентских выборах в США в 2024 году.

Первое покушение на Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля. Он был ранен в ухо. Один из участников мероприятия погиб, еще двое получили ранения. Стрелок Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши за пределами площадки митинга, примерно в 120–150 м от сцены. Его застрелили на месте агенты Секретной службы США.

Второе покушение на Трампа произошло 15 сентября, когда он играл в гольф во Флориде. Агенты Секретной службы заметили, что из кустов вдоль территории клуба виднеется дуло автомата. Они открыли стрельбу, позднее был задержан 58-летний Райан Раут. Выстрелить он не успел, экс-президент не пострадал.