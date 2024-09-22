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Выборы президента США ,  
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Трамп заявил, что после покушения стал беспокоиться за безопасность семьи

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Выборы президента США

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, на которого дважды покушались за последние несколько месяцев, беспокоится за безопасность своей семьи. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Обычно я не говорю об этом. Но да, мне приходится беспокоиться за свою семью», — сказал Трамп.

В разговоре он пояснил, что речь идет в том числе об угрозах, связанных с высокой нелегальной миграцией, разрешенной при администрации действующего президента Джо Байдена. По его словам, эта социальная проблема останется, если вице-президент Камала Харрис победит на президентских выборах в США в 2024 году.

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Первое покушение на Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля. Он был ранен в ухо. Один из участников мероприятия погиб, еще двое получили ранения. Стрелок Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши за пределами площадки митинга, примерно в 120–150 м от сцены. Его застрелили на месте агенты Секретной службы США.

Второе покушение на Трампа произошло 15 сентября, когда он играл в гольф во Флориде. Агенты Секретной службы заметили, что из кустов вдоль территории клуба виднеется дуло автомата. Они открыли стрельбу, позднее был задержан 58-летний Райан Раут. Выстрелить он не успел, экс-президент не пострадал.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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