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Война Израиля с ХАМАС ,  
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В ЦАХАЛ сообщили о новом ударе по Бейруту

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Mohamed Azakir / Reuters
Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Армия обороны Израиля нанесла удар по столице Ливана Бейруту, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Подробности атаки будут опубликованы позже, добавили в пресс-службе.

Позднее в ЦАХАЛ заявили о работе сирен в кибуцах на севере от Хайфы.

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«Хезболла» и Израиль обмениваются ударами с начала войны еврейского государства с палестинским движением ХАМАС. Ситуация обострилась после массового взрыва пейджеров и других средств связи в Ливане 17–18 сентября. «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль и пообещала «тяжелую расплату».

Позднее, 20 сентября, ЦАХАЛ нанесла ракетный удар по Бейруту, в результате погиб командир «Радвана» Ибрагим Акиль. Axios сообщил о гибели еще десятков командиров «Хезболлы» при ударе. Позднее группировка также нанесла удары по Израилю.

23 сентября ЦАХАЛ утром сообщила о «массированных ударах» по объектам «Хезболлы» в Ливане. По словам военных, им удалось поразить более 300 целей. Число погибших в результате удара превысило 270 человек.

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палестино-израильский конфликт Израиль Хезболла
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