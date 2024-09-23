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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Число погибших при ударе Израиля по югу Ливана превысило 270

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Люди уезжают из Сайды, города на юге&nbsp;Ливана, после бомбардировок Израиля
Люди уезжают из Сайды, города на юге Ливана, после бомбардировок Израиля (Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters)

Число погибших в результате удара Израиля по югу Ливана увеличилось до 274, среди жертв — 21 ребенок, 39 женщин и двое врачей, сообщает Al Jazeera со ссылкой на Минздрав страны. Количество раненых превысило 1 тыс. человек.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром сообщила о нанесении «массированных ударов» по объектам ливанской шиитской группировки «Хезболла» в Ливане. По словам военных, им удалось поразить более 300 целей.

Позднее в Израиле предупредили, что будут бить по объектам «Хезболлы» в долине Бекаа на востоке страны, и призвали мирных жителей покинуть район.

В ответ на обстрелы ливанские боевики выпустили по Израилю около 80 воздушных целей, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Хезболла» и Израиль обмениваются ударами с начала войны еврейского государства с палестинским движением ХАМАС. Ситуация обострилась после массового взрыва пейджеров и других средств связи в Ливане 17–18 сентября. «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль и пообещала «тяжелую расплату». Тель-Авив отверг причастность к взрывам.

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Фото:Aziz Taher / Reuters

Позднее, 20 сентября, ЦАХАЛ нанесла ракетный удар по Бейруту, в результате погиб командир «Радвана» Ибрагим Акиль. Он руководил военными операциями «Хезболлы», был исполняющим обязанности командира элитного подразделения в составе «Радвана» и руководил планом вторжения в Галилею на севере Израиля. Axios сообщил о гибели еще десятков командиров «Хезболлы» при ударе.

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