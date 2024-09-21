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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Убитый командир «Хезболлы» был в розыске в США за взрывы в посольстве

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Ибрагим Акиль, которого называют третьим номером в иерархии «Хезболлы», был причастен к нападениям на посольство США в Бейруте и на казармы американских и французских солдат в 1980-е, Госдеп назначал награду за сведения о нем
Фото: rewardsforjustice.net
Фото: rewardsforjustice.net

Высокопоставленный член командования «Хезболлы» Ибрагим Акиль, убитый во время израильского авиаудара по Бейруту, в течение многих лет находился в розыске в США, сообщает AP.

Американский Госдепартамент назвал Акиля «ключевым лидером» в «Хезболле». По данным ведомства, боевик причастен ко взрыву в посольстве США в Бейруте в 1983 году, когда были убиты 63 человека, а также участвовал в нападениях на казармы американских и французских солдат в Ливане. Их жертвами стали 307 человек.

В 2015 году Минфин США внес Акиля в список террористов, а в 2023 году Госдеп назначил награду в размере $7 млн за информацию, которая позволила бы задержать его.

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Акиль родился в Баальбеке на востоке Ливана и присоединился к «Хезболле» в 1980-х годах. Военный аналитик Элайджа Манье назвал его одним из представителей «старой гвардии» группировки. С 2004 года Акиль занимал пост куратора оперативного отдела «Хезболлы», был командиром элитного подразделения «Радуан». Израильский портал Vesty называет его третьим номером в иерархии группировки. По данным издания, Акиль считался возможным преемником начальника Генштаба «Хезболлы» Фуада Шукра, который был ликвидирован 30 июля.

По словам эксперта Вашингтонского института Ханина Гаддара, Акиль мог быть среди тех, кто получил ранения в результате массового взрыва пейджеров «Хезболлы» в Ливане 17 сентября. На следующий день взрывы беспроводных устройств продолжились, по меньшей мере 37 человек погибли и около 3 тыс. получили ранения. Гаддар считает, что атака серьезно нарушила коммуникацию членов группировки.

Лидер ливанского движения Хасан Насрулла заявил, что Израиль «перешел все красные линии», эти действия равносильны объявлению войны. Израиль официально не комментировал свою причастность ко взрывам, но вскоре после этого израильский военно-политический кабинет правительства уполномочил премьера Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта на принятие решений о боевых действиях против «Хезболлы».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Хезболла Израиль Ливан США розыск Бейрут
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