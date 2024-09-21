Axios: около 20 командиров «Хезболлы» погибли при ударе Израиля по Бейруту

Axios сообщил о гибели 20 командиров «Хезболлы» при ударе по Бейруту

В результате удара Израиля по Бейруту погибли примерно 20 представителей высшего командования сил «Радван», пишет Axios, среди них — командир Ибрагим Акиль

Около 20 командиров спецподразделения шиитского движения «Хезболла» погибли в результате удара Израиля по Бейруту 20 сентября, сообщил Axios израильский чиновник.

По словам источника портала, в результате удара погибли примерно 20 представителей высшего командования сил «Радван».

Источник, близкий к «Хезболле» сообщил The Times of Israel, что целью удара был командир «Радвана» Ибрагим Акиль. Он руководил военными операциями «Хезболлы», был исполняющим обязанности командира элитного подразделения в составе «Радвана» и руководил планом вторжения в Галилею на севере Израиля, сообщили ранее в ЦАХАЛ. «Хезболла» позднее подтвердила гибель Акиля.

Акиль разыскивался США, они назначили награду в $7 млн за информацию о его местонахождении. Вашингтон считает его причастным в том числе к нападению на казармы американских солдат в Бейруте в 1983 году.

Haaretz писала со ссылкой на DPA, что 20 сентября, командующего операциями «Хезболлы» выписали из больницы в Бейруте после ранения при взрыве пейджера.

17–18 сентября в различных частях Ливана, включая Бейрут, взорвались пейджеры, рации и другие портативные устройства, принадлежавшие членам «Хезболлы». Израиль официально не подтверждал причастность, однако вскоре после этого израильский военно-политический кабинет правительства уполномочил премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта на принятие решений о боевых действиях против «Хезболлы», в том числе способных повлечь за собой полномасштабную войну. Галант заявил о начале новой фазы войны.

Израиль нанес удар по Бейруту накануне, после того, как «Хезболла» выпустила ракеты по северу Израиля. Группировка заявила, что обстреляла северные районы 140 ракетами. Целью атаки были несколько израильских военных объектов вдоль границы, включая несколько баз ПВО, а также штаб израильской бронетанковой бригады, сообщило движение.