 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

ЦАХАЛ заявила о массированных ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
ЦАХАЛ сообщила о массированных ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане. Стороны нарастили обстрелы после «пейджинговой атаки». Израиль объявил «новую фазу» войны и перебросил войска к границе с Ливаном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит «массированные удары» по объектам ливанской шиитской группировки «Хезболла» в Ливане. Об этом израильская армия сообщила в телеграм-канале.

«В настоящее время Армия обороны Израиля наносит массированные удары по объектам террористов, принадлежащим террористической организации «Хезболла» в Ливане. Подробности будут опубликованы позднее», — говорится в публикации.

Al Jazeera передает, что «Хезболла» «начала продолжительное наступление на север и центр Израиля» утром 22 сентября, используя ракеты средней дальности. Телеканал отмечает, что это была одна из самых ожесточенных стычек между Израилем и «Хезболлой» за почти год боевых действий. ЦАХАЛ отчиталась о более 100 ракетах.

WP связала взрывы пейджеров в Ливане с одной из «красных кнопок» Израиля
Политика
Фото:Mohamed Azakir / Reuters

Приграничные обстрелы между «Хезболлой» и Израилем участились с начала войны еврейского государства с палестинским движением ХАМАС. Как отмечала The Times of Israel, из-за действий ливанской группировки свои дома были вынуждены покинуть десятки тысяч израильтян, живущих на севере. Очередное обострение на северной границе началось со взрыва пейджеров и других средств связи в Ливане 17–18 сентября, в результате чего ранения различной степени тяжести получили свыше 4 тыс. человек, несколько десятков скончались.

«Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль и пообещала «тяжелую расплату». В Израиле причастность к взрывам отвергают. В то же время израильский министр обороны Йоав Галант на фоне происходящего объявил о «новой фазе» войны на севере страны и начал переброску войск к границе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «Хезболла» еще поймет «сигналы» Израиля в случае, если последних ударов по Ливану было недостаточно.

Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания

Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID

Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте

В ООН предложили варианты регулирования искусственного интеллекта

Подборки лучших вин от Артура Саркисяна

Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Израиль Хезболла Ливан
Материалы по теме
Израиль сообщил о перехвате воздушных целей со стороны Ирака
Политика
Число жертв удара Израиля по Бейруту выросло до 45
Политика
Израильские военные провели рейд в офисе телеканала Al Jazeera в Рамалле
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
Задачи СЕО с пометкой «срочно»: какие признаки сигналят о закате бизнесаPro, 08:16
Минобороны отчиталось об уничтожении восьми дронов в двух регионахПолитика, 08:06
Прокси-индикаторы и «городской ВВП». Что войдет в стратегию РосстатаЭкономика, 08:00
Economist назвал одну из целей наземной операции Израиля в ЛиванеПолитика, 07:54
Рынок недвижимости под давлением. Стоит ли покупать акции застройщиковPro, 07:42
В Красноярске пришли в сознание родители погибших от отравления детейОбщество, 07:32
России придется удвоить площади виноградников для отказа от импортных винВино, 07:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Зеленский оценил результаты операции ВСУ в Курской областиПолитика, 07:30
Гладков сообщил о 15 раненых при обстрелах Белгородской области за деньПолитика, 07:24
Россияне увеличили траты по кредиткам до максимума за 2,5 годаФинансы, 07:00
ЦАХАЛ заявила о массированных ударах по объектам «Хезболлы» в ЛиванеПолитика, 06:55
Посол заявил, что Аргентина не получала приглашения на саммит БРИКСПолитика, 06:54
Суд арестовал экс-зампреда правительства Приморья Елену ПархоменкоПолитика, 06:09
Полянский заявил, что Украину ставят «во главу угла» в дискуссиях ООНПолитика, 06:00