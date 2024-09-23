ЦАХАЛ заявила о массированных ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ сообщила о массированных ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане. Стороны нарастили обстрелы после «пейджинговой атаки». Израиль объявил «новую фазу» войны и перебросил войска к границе с Ливаном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит «массированные удары» по объектам ливанской шиитской группировки «Хезболла» в Ливане. Об этом израильская армия сообщила в телеграм-канале.

«В настоящее время Армия обороны Израиля наносит массированные удары по объектам террористов, принадлежащим террористической организации «Хезболла» в Ливане. Подробности будут опубликованы позднее», — говорится в публикации.

Al Jazeera передает, что «Хезболла» «начала продолжительное наступление на север и центр Израиля» утром 22 сентября, используя ракеты средней дальности. Телеканал отмечает, что это была одна из самых ожесточенных стычек между Израилем и «Хезболлой» за почти год боевых действий. ЦАХАЛ отчиталась о более 100 ракетах.

Приграничные обстрелы между «Хезболлой» и Израилем участились с начала войны еврейского государства с палестинским движением ХАМАС. Как отмечала The Times of Israel, из-за действий ливанской группировки свои дома были вынуждены покинуть десятки тысяч израильтян, живущих на севере. Очередное обострение на северной границе началось со взрыва пейджеров и других средств связи в Ливане 17–18 сентября, в результате чего ранения различной степени тяжести получили свыше 4 тыс. человек, несколько десятков скончались.

«Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль и пообещала «тяжелую расплату». В Израиле причастность к взрывам отвергают. В то же время израильский министр обороны Йоав Галант на фоне происходящего объявил о «новой фазе» войны на севере страны и начал переброску войск к границе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «Хезболла» еще поймет «сигналы» Израиля в случае, если последних ударов по Ливану было недостаточно.