В Ливане заявили о сотне погибших после ударов Израиля

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Около 100 человек погибли, более 400 получили ранения в результате ударов Израиля по югу Ливана и долине Бекаа, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на Минздрав арабского государства. По данным телеканала, среди пострадавших есть в том числе дети.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром сообщила о «массированных ударах» по объектам ливанской шиитской группировки «Хезболла» в Ливане. По словам военных, им удалось поразить более 300 целей.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари призвал мирных жителей Бекаа покинуть дома, поскольку военные готовятся нанести удары по населенному пункту. «Хезболла» хранит там стратегическое оружие в гражданских зданиях и использует население в качестве живого щита, сознательно подвергая его опасности», — цитирует его The Times оf Israel.

«Хезболла» и Израиль обмениваются ударами с начала войны еврейского государства с палестинским движением ХАМАС. Ситуация обострилась после массового взрыва пейджеров и других средств связи в Ливане 17–18 сентября.

Около 500 членов «Хезболлы» потеряли зрение из-за этих взрывов, более 4 тыс. человек пострадали, несколько десятков скончались. «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль и пообещала «тяжелую расплату». Тель-Авив отверг причастность к взрывам.