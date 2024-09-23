Против разгромившего могилу Маслякова завели уголовное дело
Против молодого человека, задержанного за разгром могилы телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, завели уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Ему вменяют надругательство над телами умерших и местами их захоронения — ч. 1. ст. 244 Уголовного кодекса, уточнил собеседник агентства. Максимальное наказание по статье — три месяца ареста.
РБК обратился за комментарием в главк МВД по Москве, а также в столичный СК.
Накануне юноша 2004 года рождения разгромил могилу Маслякова — вырвал из нее крест, разбросал цветы и переместил фотографии. Телеграм-каналы Mash и SHOT сообщили, что задержанным оказался 19-летний житель Москвы по имени Кирилл. По данным SHOT, он объяснил свой поступок тем, что «тяжело воспринял» смерть телеведущего. Позднее ТАСС сообщил, что задержанного поместили с обострением в психиатрическую больницу.
Масляков умер 8 сентября, ему было 82 года. Он вел КВН с 1964 года, но после того как во второй раз заболел коронавирусом в 2022 году, перестал вести телепередачу. «Комсомольская правда» сообщила, что в последние дни жизни Масляков находился в отделении паллиативной помощи. Его похоронили 11 сентября.
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