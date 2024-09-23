 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Против разгромившего могилу Маслякова завели уголовное дело

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Против молодого человека, задержанного за разгром могилы телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, завели уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ему вменяют надругательство над телами умерших и местами их захоронения — ч. 1. ст. 244 Уголовного кодекса, уточнил собеседник агентства. Максимальное наказание по статье — три месяца ареста.

РБК обратился за комментарием в главк МВД по Москве, а также в столичный СК.

Задержанного за разгром могилы Маслякова отправили в психбольницу
Общество
Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Накануне юноша 2004 года рождения разгромил могилу Маслякова — вырвал из нее крест, разбросал цветы и переместил фотографии. Телеграм-каналы Mash и SHOT сообщили, что задержанным оказался 19-летний житель Москвы по имени Кирилл. По данным SHOT, он объяснил свой поступок тем, что «тяжело воспринял» смерть телеведущего. Позднее ТАСС сообщил, что задержанного поместили с обострением в психиатрическую больницу.

Масляков умер 8 сентября, ему было 82 года. Он вел КВН с 1964 года, но после того как во второй раз заболел коронавирусом в 2022 году, перестал вести телепередачу. «Комсомольская правда» сообщила, что в последние дни жизни Масляков находился в отделении паллиативной помощи. Его похоронили 11 сентября.

Татьяна Бакальчук сменила фамилию

Times узнала детали «плана победы» Зеленского

Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID

На трассе М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков

Когда аренда жилья подешевеет. 4 возможные причины

Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

В Hamster Kombat обновили правила раздачи токенов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
могила уголовное дело Александр Масляков Новодевичье кладбище новости
Александр Масляков фото

Александр Масляков

телеведущий
24 ноября 1941 года
Материалы по теме
Задержанного за разгром могилы Маслякова отправили в психбольницу
Общество
МВД сообщило о задержании юноши, разгромившего могилу Маслякова
Общество
Семья Маслякова написала заявление в полицию из-за разгрома могилы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
В Одессе задержали группу людей, планировавших захват власти в городеПолитика, 12:53
«Может, нас не достанут». Два дня в Рыльске в 30 км от боев. Репортаж РБКОбщество, 12:46
Кремль счел преждевременным комментировать «план победы» ЗеленскогоПолитика, 12:40
Против разгромившего могилу Маслякова завели уголовное делоОбщество, 12:39
Камала Харрис обещала поддержать криптовалюты в случае избранияКрипто, 12:38
Глава «Аэрофлота» назвал сроки появления Wi-Fi в самолетахТехнологии и медиа, 12:38
ЦБ продлил ограничения на денежные переводы за границуФинансы, 12:28
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Карпин вызвал критиковавшего матчи сборной Глушенкова на октябрьский сборСпорт, 12:23
В Иркутской области школьник с молотком и ножом напал на одноклассниковОбщество, 12:23
В Одессе назвали кадры силовой мобилизации снятыми «по заказу»Политика, 12:17
Правительство одобрило введение наказания для иностранцев за русофобиюПолитика, 12:15
На «Иви» начали выходить продолжения популярных турецких сериаловLife, 12:07
79-летний солист и автор песен ABBA Бьёрн Ульвеус женился в третий разLife, 12:06
Nauka разработала и внедрила систему экологического контроля «ЭКО-СВ»РБК Компании, 12:00