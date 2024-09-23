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Задержанного за разгром могилы Маслякова отправили в психбольницу

ТАСС: задержанного за разгром могилы Маслякова отправили в психбольницу

Молодого человека, задержанного за разгром могилы телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, отправили в психиатрическую больницу, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства отметил, что там задержанного «проверят на вменяемость».

22 сентября молодой человек разгромил могилу Маслякова, вырвал из нее крест, разбросал цветы и переместил фотографии, после чего был задержан. SHOT писал, что это был 19-летний москвич Кирилл К.

Неизвестный разгромил могилу Маслякова и попытался унести с нее крест
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС

По данным телеграм-канала, в момент задержания юноша не мог нормально говорить и «странно себя вел». Mash отмечал, что задержанный был под воздействием наркотических веществ. SHOT также писал, что молодой человек «страдал от психического расстройства и тяжело воспринял смерть ведущего».

Александр Масляков умер 8 сентября, ему было 82 года. Он вел КВН в 1964-2022 годах.

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Александр Масляков Новодевичье кладбище могила психиатрическая больница задержание
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