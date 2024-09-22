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Общество ,  
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Неизвестный разгромил могилу Маслякова и попытался унести с нее крест

Многолетнего ведущего КВН похоронили на Новодевичьем кладбище 11 сентября. Сегодня его могилу разгромил неизвестный, которого уже задержали и передали полиции. По данным SHOT и Mash, вандал был в состоянии наркотического опьянения
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС

Неизвестный разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел на Новодевичьем кладбище. Неизвестный мужчина вырвал крест на могиле Александра Маслякова, разбросал цветы и переместил фотографии», — сказал собеседник агентства.

Видео с инцидентом опубликовал Mash. На кадрах видно, как молодой человек в синей толстовке несет крест с могилы телеведущего, а после того, как его заметили посетители, пытается скрыться, держа самокат в руках. По данным телеграм-канала, вандалом оказался 19-летний Кирилл К. По предварительным данным, он был в сильном наркотическом опьянении и никак не связан с КВН.

SHOT пишет, что молодой человек страдал от психического расстройства и тяжело воспринял смерть телеведущего. Охране кладбища удалось своими силами скрутить вандала, после чего его передали полиции.

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Фотогалерея 

Масляков умер 8 сентября, ему было 82 года. Он вел КВН с 1964 года, но после того как во второй раз заболел коронавирусом в 2022 году, перестал вести телепередачу. «Комсомольская правда» сообщала, что в последние дни жизни Масляков находился в отделении паллиативной помощи.

Многолетнего ведущего юмористической программы похоронили на Новодевичьем кладбище 11 сентября. Прощание с Масляковым прошло в концертном зале «Планета КВН». На нем присутствовали нынешние и бывшие участники клуба, актеры и телеведущие.

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Александр Масляков могила КРЕСТ наркотики Новодевичье кладбище Москва КВН
Александр Масляков фото

Александр Масляков

телеведущий
24 ноября 1941 года
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