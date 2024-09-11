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Многолетнего ведущего юмористической программы КВН Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, передает ТАСС. Недалеко от его могилы покоятся диктор Игорь Кириллов, композитор Никита Богословский и актриса Людмила Гурченко.

Прощание с Масляковым прошло ранее утром в концертном зале «Планета КВН». На нем присутствовали нынешние и бывшие участники клуба, актеры и телеведущие.

Масляков умер 8 сентября, ему было 82 года. Он вел КВН с 1964 года, но после того, как во второй раз заболел коронавирусом в 2022 году, перестал вести телепередачу. «Комсомольская правда» сообщила, что в последние дни жизни Масляков находился в отделении паллиативной помощи.