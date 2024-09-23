В магазине нашли нарушения после гибели четверых детей от отравления

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Магазин, продукты из которого употребляла перед отравлением семья из Красноярского края, работал с нарушениями ветеринарных требований, сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В результате отравления умерли четыре ребенка из этой семьи, родители выжили и находятся в тяжелом состоянии.

«Владелец магазина «Олимп», <...> осуществляющий деятельность по адресу: Красноярский край, Назаровский район, п. Красная Сопка, где были приобретены продукты питания семьей, предположительно, пострадавшей после обеда курицей и пельменями, осуществлял деятельность с нарушениями ветеринарных требований», — говорится в сообщении.

Партия пельменей, которые продавались в магазине, была изготовлен в июле 2024 года. По данным ведомства, ветеринарные документы на пельмени, которые, предположительно, могла употребить пострадавшая семья, были оформлены во ФГИС «Меркурий» (система контроля товаров животного происхождения) только 23 сентября — то есть уже после отравления.

20 сентября семья из шести человек съела на ужин курицу и пельмени из сельского магазина, а на следующий день все обратились в больницу с признаками отравления. У двоих детей резко ухудшилось самочувствие, после чего они умерли в больнице. На следующий день умерли еще двое детей. Родители пришли в сознание 23 сентября. Женщина находится на девятом месяце беременности.

Прокуратура рассматривает несколько версий произошедшего: отравление продуктами питания, купленными в магазине, а также попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества. Следственный комитет считает, что семья отравилась токсическим веществом.