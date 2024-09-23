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Политика ,  
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Памфилова призвала не обращать внимания на критику Запада выборов в СНГ

России и Белоруссии не стоит обращать внимания на критику выборов со стороны западных стран, заявила председатель российской Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

«А кто критикует? А судьи кто? Те, кто сам назначил себя демократией? У кого давно никакой демократии нет? <...> Надо вообще не обращать внимания на критику тех, кто фактически назначает нас противниками», — сказала она телеканалу «Беларусь 1» (цитата по «Беларусь сегодня»).

По словам главы ЦИК России, в Европе власть «захватили нелегитимные и никем не избираемые политики», которые проводят «жесткую и тоталитарную» политику.

«Если страна подчиняется тем правилам, <...> которые диктует западное меньшинство в своих интересах, наплевав на свой суверенитет, — значит закроют глаза на что угодно и скажут, что там все хорошо. Если же страна пытается отстаивать свой суверенитет, действует на основе своих национальных традиций и особенностей, не позволяет потрошить себя и ставить себя на колени, — значит правозащитная дубинка под названием «оценка выборов» будет бить наотмашь», — заключила Памфилова.

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Выборы в России прошли 15–17 марта, по их результатам президентом в пятый раз стал Владимир Путин. В американском Госдепе после этого называли российские выборы «недемократическим процессом», но отмечали, что, несмотря на это, признают Путина президентом.

В Кремле с такой оценкой не соглашались. Путин называл подобные заявления Вашингтона ожидаемыми и предсказуемыми.

В Белоруссии выборы должны пройти до 20 июля 2025 года. В феврале о намерении участвовать в них заявил нынешний белорусский президент Александр Лукашенко. Он занимает пост с 1994 года. Последние выборы в Белоруссии прошли в 2020 году, тогда после очередного избрания Лукашенко на высший пост в стране начались протесты. Белорусская оппозиция, а также США и страны Евросоюза не признала итоги выборов.

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Элла Памфилова ЦИК Белоруссия Россия выборы президента
Элла Памфилова фото

Элла Памфилова

политик, председатель Центризбиркома
12 сентября 1953 года
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