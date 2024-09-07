 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

В Вашингтоне объяснили различие вмешательства в выборы и влияния на них

Министр США Майоркас: вмешательство в выборы и влияние на них нужно разделять
Сюжет
Выборы президента США
Вмешательство в выборы, по словам Майоркаса — это попытка «лишить избирателей их роли». Под влиянием он понимает «продвижение повестки в соцсетях, чтобы повлиять на электорат». Россия отрицает обвинения о вмешательстве в выборы
Фото: Al Drago / Global Look Press
Фото: Al Drago / Global Look Press

Между вмешательством в выборы президента и влиянием на них существует различие, заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас на мероприятии, организованном газетой The Texas Tribune.

Майоркас отметил, что сделал бы различие между понятиями «вмешательство» и «влияние».

По его словам, попытка «лишить избирателей их роли — это вмешательство». «Влияние — это продвижение повестки в соцсетях, чтобы повлиять на электорат», — считает Майоркас.

В разведке США заявили об «изощренных» попытках России вмешаться в выборы
Политика

Обвинения в попытках вмешаться в выборы в США звучат в адрес России. Похожие заявления Белый дом делал в отношении КНДР и Китая. Китайская сторона подчеркивала, что у Пекина нет интереса к американским выборам, равно как и намерения вмешиваться в них.

В Кремле полагают, что тема России используется в Соединенных Штатах как инструмент политической борьбы. Москва не вмешивалась и не собирается вторгаться в избирательные процессы ни в одной из стран, в том числе в США, заявил в мае замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября. Кандидатом от Демократической партии на них выдвинула действующий вице-президент США Камала Харрис. Она баллотируется в паре с губернатором Миннесоты Тимом Уолтцем, который претендует на ее нынешний пост. Основным соперником Харрис считается кандидат от республиканцев, экс-президент Дональд Трамп. Он предложил на должность вице-президента сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса.

Зеленский призвал союзников проигнорировать красные линии России

На певицу Монеточку завели уголовное дело

Минфин объявил о начале замещения суверенных еврооблигаций

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Видеообзор на новый Haval H5

Как изменился российский крипторынок после ухода Binance

Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн

Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
выборы президента США США вмешательство в выборы
Материалы по теме
Экс-кандидат в президенты США оценил данные о вмешательстве в выборы
Политика
В разведке США заявили об «изощренных» попытках России вмешаться в выборы
Политика
В Белом доме призвали Путина не говорить о выборах в США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
Песков заявил, что у России хватит сил и средств для защиты приграничьяПолитика, 07:33
Экспертиза запретила сухпайки из дела о хищениях у МинобороныОбщество, 07:12
Что Павел Дуров решил изменить в Telegram после задержания во ФранцииТехнологии и медиа, 07:10
Двух человек задержали по делу об убийстве в Приморье 24-летней давностиОбщество, 06:36
В Вашингтоне объяснили различие вмешательства в выборы и влияния на нихПолитика, 06:35
Иран опроверг передачу баллистических ракет РоссииПолитика, 05:57
«Ъ» узнал об «активах на сотни миллионов» у главы департамента МинэкаОбщество, 05:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Египте на раскопках нашли бронзовый меч фараона Рамсеса IIОбщество, 05:20
Эксперты назвали сферу промышленности с ростом зарплат 82% за годОбщество, 05:00
Селена Гомес стала долларовым миллиардеромОбщество, 04:55
Росавиация сообщила о состоянии черных ящиков рухнувшего на Камчатке Ми-8Общество, 04:43
Starliner отстыковался от МКС для возвращения на Землю без экипажаТехнологии и медиа, 04:12
В Киеве прозвучало две серии взрывовПолитика, 04:05
В Воронежской области из-за дрона загорелись взрывоопасные объектыПолитика, 03:47