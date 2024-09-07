Министр США Майоркас: вмешательство в выборы и влияние на них нужно разделять

В Вашингтоне объяснили различие вмешательства в выборы и влияния на них

Вмешательство в выборы, по словам Майоркаса — это попытка «лишить избирателей их роли». Под влиянием он понимает «продвижение повестки в соцсетях, чтобы повлиять на электорат». Россия отрицает обвинения о вмешательстве в выборы

Фото: Al Drago / Global Look Press

Между вмешательством в выборы президента и влиянием на них существует различие, заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас на мероприятии, организованном газетой The Texas Tribune.

Майоркас отметил, что сделал бы различие между понятиями «вмешательство» и «влияние».

По его словам, попытка «лишить избирателей их роли — это вмешательство». «Влияние — это продвижение повестки в соцсетях, чтобы повлиять на электорат», — считает Майоркас.

Обвинения в попытках вмешаться в выборы в США звучат в адрес России. Похожие заявления Белый дом делал в отношении КНДР и Китая. Китайская сторона подчеркивала, что у Пекина нет интереса к американским выборам, равно как и намерения вмешиваться в них.

В Кремле полагают, что тема России используется в Соединенных Штатах как инструмент политической борьбы. Москва не вмешивалась и не собирается вторгаться в избирательные процессы ни в одной из стран, в том числе в США, заявил в мае замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября. Кандидатом от Демократической партии на них выдвинула действующий вице-президент США Камала Харрис. Она баллотируется в паре с губернатором Миннесоты Тимом Уолтцем, который претендует на ее нынешний пост. Основным соперником Харрис считается кандидат от республиканцев, экс-президент Дональд Трамп. Он предложил на должность вице-президента сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса.