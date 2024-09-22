AP узнало, что Зеленский в США посетит завод боеприпасов для ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский во время предстоящей поездки в США в первую очередь планирует посетить завод по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон на северо-востоке штата Пенсильвания, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.
«Ожидается, что в начале напряженной недели в Соединенных Штатах он отправится на армейский завод боеприпасов Скрэнтона, укрепляя поддержку Украины», — говорится в материале.
По данным агентства, на этом предприятии — одном из немногих в стране — производят 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, которые используются в гаубичных системах. Украина уже получила из США более трех млн снарядов такого калибра, отмечают авторы материала.
В Скрэнтоне родился в 1942 году президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Визит украинского лидера в США планируется в конце сентября. Как сообщал Bloomberg, ожидается, что Зеленский будет добиваться от Байдена официального приглашения в НАТО, а также обязательств по постоянным поставкам современного оружия Киеву.
Зеленский также планировал обсудить с Байденом и кандидатами в президенты США — демократкой Камалой Харрис и республиканцем Дональдом Трампом — свой «план победы». В нем предусмотрены четкий путь Украины к членству в Европейском союзе и другие соглашения в сфере экономики и безопасности.
В Кремле на заявления украинских властей о «плане победы» ответили так: «Мы продолжаем нашу специальную военную операцию и достигнем всех поставленных целей». Поставки на Украину вооружений странами Запада и другую военную помощь Киеву Москва осуждает.
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