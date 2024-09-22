Лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали реформировать СБ ООН

Лидеры Японии, Австралии, Индии и США — стран-участниц Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) — заявили о необходимости реформировать Совет Безопасности ООН. Их совместную декларацию по итогам саммита, прошедшего 21 сентября в штате Делавэр, опубликовала пресс-служба Белого дома.

«Мы будем реформировать Совет Безопасности ООН, признавая острую необходимость сделать его более репрезентативным, инклюзивным, прозрачным, эффективным, демократичным и подотчетным путем расширения постоянных и непостоянных категорий членства в Совете Безопасности ООН», — говорится в декларации.

Лидеры четырех стран также отметили, что расширение постоянных мест в обновленном Совете Безопасности должно включать представительство новых стран от Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Кроме того, в декларации было заявлено о необходимости «всеобъемлющего, справедливого и прочного» мира на Украине в соответствии с международным правом, целями и принципами Устава ООН. Россия в заявлении не упоминается.

Лидеры четырех стран также отметили «негативное влияние» украинского кризиса на «продовольственную и энергетическую безопасность», особенно для развивающихся стран, и подчеркнули неприемлемость применения или угрозы применения ядерного оружия.

О том, что Совет Безопасности ООН, как и Бреттон-Вудская система, нуждается в реформах и приведении в соответствие с «реалиями сегодняшнего мира», заявлял генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш на саммите G7 в 2023 году.

По его словам, «глобальная финансовая архитектура устарела, дисфункциональна и несправедлива». Перед лицом экономических потрясений, вызванных пандемией COVID-19 и военной операцией на Украине, «она не смогла выполнить свою основную функцию глобальной системы социальной защиты», сказал Гутерриш.

С призывами к реформированию Совбеза ООН ранее выступали лидеры разных стран. В частности, российский президент Владимир Путин призывал привнести туда «мировое разнообразие» и включить государства Азии, Африки и Латинской Америки.