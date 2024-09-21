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Военная операция на Украине ,  
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Эксклюзив

«Когда стреляют, спать спокойней». Репортаж РБК из курского приграничья

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Рыльск — ближайший крупный населенный пункт к местам боев в Курской области. Как живет город, который стал перевалочным пунктом для эвакуируемых и волонтеров — в репортаже РБК
Эвакуированная жительница приграничья в Курской области
Эвакуированная жительница приграничья в Курской области (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Как организована эвакуация из зоны боевых действий

С середины августа в части Рыльского района Курской области после вторжения ВСУ была объявлена эвакуация. 12 августа губернатор Алексей Смирнов объявил отселение людей в 10-километровой зоне, а спустя месяц боев расширил зону эвакуации еще на 5 км. Также решили сделать еще в трех районах, а Суджанский и Кореневский районы подлежали эвакуации полностью.

Как рассказал РБК глава Рыльского района Андрей Белоусов, до 6 августа, когда украинские военные прорвали границу России, в 15-километровой зоне проживали чуть больше 15 тыс. человек. В первую волну отселения большая часть жителей уехала. На момент объявления второй волны эвакуации там проживал 1831 человек. Спустя двое суток в 15-километровой зоне оставались 320 человек (данные на 18:00 18 сентября).

Тех, кто остался под обстрелами (непосредственно бои в Рыльском районе не ведутся, но часть сел обстреливается из орудий и дронов) вывозят сотрудники администрации района, муниципалитетов, полиция и волонтеры. Они же забирают людей и из соседних Глушковского и Кореневского районов, где идут бои.

Перед эвакуацией в администрации составляют списки людей, которые хотели бы выехать, по ним их забирают и везут в Рыльск. Дальше — автобус в Курск. Прибыв в региональную столицу, беженцы идут в ПВР или к родственникам. Если транспорт с эвакуированными прибывает в Рыльск поздно, эвакуированных размещают на ночь в специально оборудованном месте, а в Курск отправляют уже утром.

Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

«Если затишье, то сейчас пехота пойдет»

Василия вывезли волонтеры из села Карыж вместе с 87-летней мамой Екатериной Алексеевной 19 сентября. Полтора года назад она сломала ногу и с тех пор передвигается на инвалидной коляске. Семья до последнего отказывалась покидать дом, но Василий в конце концов принял решение перевезти маму в безопасное место. «Я хотив маму эвакуировать до сестры, а сам остаться. Но потом решив с ний ехать, — поясняет Василий на суржике. — Завтра чи послезавтра я обратно вернусь».

А Екатерина Алексеевна жалуется: «Не хотела [ехать], насильно забрали. Дома лучше».

Волонтеры приехали неожиданно и мать с сыном практически не успели собраться, уехали в чем были. С собой взяли документы и награды. Теплую одежду им дали уже в Рыльске в пункте выдачи гуманитарной помощи.

У Василия на руках глубокие язвы. Недавно в Карыж прилетел снаряд. От удара в земле образовалась воронка, в ней остались осколки. Он взял два осколка в руки, а потом кисти рук покрылись язвами. Василий полагает, что снаряд был наполнен веществом, вызывающим химические ожоги.

Вспоминая о начале прорыва, мужчина рассказывает, что сначала «били мосты».

В это время опасный район попыталась покинуть семья его односельчан на машине. В мост, по которому они пытались пройти, до этого было попадание, часть разрушилась, поэтому один поехал на машине, а еще трое — мать, отец и дочь — вышли и пошли пешком за машиной, рассказывает Василий. «Вин проехав, а они вышли из машины, сзади шли. И как раз прилет. Ну и они все разом [погибли]. Трупы лежали два дня, потом военные забрали», — поясняет он.

Сейчас в Карыже остались три-четыре человека, которые не хотят выезжать.

Михаила из села Внезапное тоже эвакуировали 19 сентября. Он не смог самостоятельно уехать, когда объявили эвакуацию. «У кого машина была, те уехали. Дети кого-то позабирали, а я один остался. Эвакуации организованной не было, автобуса не было. Глава сельсовета сказал: «Бегите кто на чем может», — говорит он.

Михаил остался во Внезапном, а спустя некоторое время в село зашли солдаты ВСУ и «жили по соседству в подвале». Михаил питался консервами, воду набирал во время пауз между обстрелами в колодце в километре от дома.

В середине сентября украинские военные сказали покинуть село, говорит Михаил. «Я пошел лугом в сторону Викторовки (соседнее с Внезапным село — РБК). Уже темнело и я в школе викторовской заночевал. Три дня в школе сидел. Потом наши зашли, разведка. И они меня нашли». После этого Михаила проводили к месту эвакуации и вывезли в Рыльск.

И Василий и Михаил говорят, что привыкли к обстрелам. «То что канонада день и ночь — это я уже привык, даже засыпал под нее», — вспоминает Михаил. «Так коли стреляют, оно и спать спокойней. Привыкаешь. А тишина мертвая — вот это страшно», — соглашается Василий. «Если затишье, то сейчас пехота пойдет», — поясняет Михаил.

Что происходило в день вторжения

Атака ВСУ на Курскую область началась в ночь с 5 на 6 августа. 14 августа заместитель начальника Главного военно-политического управления российских вооруженных сил Апти Алаудинов оценивал численность украинских военных, участвовавших в прорыве, в более чем 11 тысяч человек.

Вспоминая день прорыва, глава Рыльского района Андрей Белоусов рассказал, что сразу получил команду от областных властей об организации эвакуации. В следующие дни власти встречали автобусы из Курска и организовывали вывоз мирных жителей из сел, оказавшихся в зоне прорыва.

В селе Краснооктябрьское, например, вывозили пациентов из психоневрологического интерната. Через два дня после этого, по рассказам местных жителей, в интернате были украинцы, говорит Белоусов.

Чуть позже подключились волонтеры и члены Добровольной народной дружины. «Все планомерно начали в это втягиваться», — рассказывает глава района.

Тогда же в Рыльске сформировали пункт сбора людей, вывезенных из сел трех районов: Рыльского, Кореневского и Глушковского. Налаживали схему работы и взаимодействия волонтеров, водителей и других участников процесса, отправляли людей в ПВР.

В Рыльске в это время тоже было неспокойно — в городе были слышны взрывы и «немного чувствовалась» паника, вспоминает Белоусов. Люди начали покидать город и за первую неделю после прорыва население сократилось с почти 30 тыс. до 6 тыс.

В городе закрылись почти все продуктовые магазины, кроме одного, аптеки, отделения банков, почта. Первые дни люди жили на собственных запасах и поступающей гуманитарной помощи. «Понимая, что жизнь продолжается, мы начали общаться с областью, с магазинами. И у нас они начали открываться — сначала открылись два, потом еще добавились. Через семь-десять дней у нас уже было около восьми открытых магазинов. На то количество людей, которое здесь было, этого хватало», — вспоминает Белоусов.

Кроме того, стоял вопрос с получением пенсий. «Мы переговорили с руководителем «Сбера» по области. Он сначала открыл банкомат, а потом уже и само отделение, и люди смогли получать пенсию. Открылась центральная почта», — отмечает глава Рыльского района.

Пришлось также решать вопрос с перебоями электричества, которые возникали из-за обрывов проводов и повреждения подстанций. Эту работу организовать было сложно, рассказывает Белоусов, потому что ремонтным бригадам необходимо было прикрытие со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты от беспилотников. Позже и эта работа была выстроена, но сложности с восстановлением подачи электроэнергии в отдаленные села пока сохраняются, говорит глава района.

«Я прихожу, а там человек, которого я уже два раза вывозил»

На фоне начала боевых действий многие жители приграничья становятся волонтерами — вывозят людей из обстреливаемых сел, собирают гуманитарную помощь, развозят ее гражданским и военным, занимаются другой помощью. Волонтерами, например, стали глава администрации Карыжского сельсовета Глушковского района Артем Бураченко и житель одного из сел Глушковского района Константин (Киазо) Липартиа. Они выезжают в села по адресам, собранным по «сарафанному радио» через знакомых, забирают людей, когда возможно — животных.

«Когда стреляют, спать спокойней». Репортаж РБК из курского приграничья
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Но многие до сих пор отказываются от эвакуации, рассказал РБК Константин. «Приезжаешь, а они отказываются. Очень часто такое происходит. Вчера он умолял его вывезти, сегодня я приезжаю, а он говорит: «Я тут подумал, я не поеду», — рассказывает Константин. В этом случае он пытается убедить человека изменить решение, но часто это не удается. Тогда Константин оставляет ему гуманитарную помощь и уезжает.

«Я говорю им, что ситуация меняется каждые пять минут, и никто не знает, что будет дальше. Говорю, хотите, поезжайте на неделю-две, посмотрите, как там будет, потом вернетесь. Прихожу, улыбаюсь им, шучу, чтобы они не чувствовали страх, который там царит», — объясняет он. По словам собеседника РБК, в этих селах теперь «у людей нет улыбок, у них пустые глаза».

Бывает и так, что людей приходится вывозить по несколько раз, так как они возвращаются. «Я прихожу, а там человек, которого я уже два раза вывозил. Я говорю: «Ты как, чертенок, сюда попал?», — смеется Константин.

«Когда стреляют, спать спокойней». Репортаж РБК из курского приграничья

Каждая поездка — риск для жизни. Константин надевает бронежилет и каску — это его единственная защита в случае атаки дронов. Денег на комплекс РЭБ или хотя бы на портативный детектор дронов «Булат» пока нет. «Два дня назад едем, я через лобовое стекло смотрю — на нас дрон летит. Мы резко повернули вправо, с дороги, а тот в этот момент спикировал и промахнулся. Взлетел, развернулся. Рядом был частный дом с погребом и я туда упал. Дрон подлетел, но забрасываться не стал, покружил и улетел», — вспоминает волонтер.

В другой раз, когда Константин ехал по мосту, дрон сбросил заряд перед ним. Машина не пострадала, но дорогу впереди он разбил. «Я думаю, не может быть, чтобы не осталось прохода. И в этой пыли я увидел небольшую перемычку справа. Я ее практически перепрыгнул. И в этот момент падает второй снаряд за нами. «Нива» завихляла, осколки залетают [внутрь]. Меня как будто в спину молотком стукнули», — рассказывает он. В итоге волонтер сумел уйти от дрона.

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