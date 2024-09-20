Украинским военным не запретят вести официальные страницы в Telegram
Запрет на использование Telegram на рабочих устройствах для украинских военных и чиновников не распространяется на ведение официальных страниц. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в своем телеграм-канале.
«Это решение не запрещает государственным органам, военным формированиям и т. д. вести официальные страницы в Telegram», — сказал он.
Он пояснил, что решение касается только переписки и пересылки документов через мессенджер, при этом речь идет только о служебных устройствах.
20 сентября Национальный координационный центр кибербезопасности Украины при СНБО запретил чиновникам и военным использовать Telegram на рабочих устройствах.
Украинское Минобороны ранее поднимало тему регулирования Telegram в стране. Так, в ноябре 2022 года военное ведомство выразило озабоченность тем, что миллионы жителей страны подписаны на телеграм-каналы, которые, как считают в ведомстве, связаны с Россией.
В Санкт-Петербурге 13 сентября были приняты схожие меры: Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга запретил городским чиновникам пользоваться мессенджерами Telegram и WhatsApp, вместо них предложив российскую платформу eXpress.
Эту меру предприняли, чтобы защитить от компрометации, уничтожения или модификации служебную переписку и сведения, которыми госслужащие обмениваются между собой во время работы, пояснили в аппарате вице-губернатора города Станислава Казарина.
В августе основатель Telegram Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже по подозрениям в причастности к обороту наркотиков, терроризму, преступлениям против детей и мошенничеству.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после задержания Дурова заявлял, что никто не просил чиновников «чистить переписки», поскольку «государственные служащие, по идее, не должны использовать в служебных целях мессенджеры».
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