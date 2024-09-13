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Политика ,  
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Петербургским чиновникам запретили пользоваться Telegram и WhatsApp

Вместо зарубежных мессенджеров им предлагается использовать российскую платформу eXpress
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга запретил городским чиновникам пользоваться мессенджерами Telegram и WhatsApp, вместо них предложив российскую платформу eXpress, сообщили «РИА Новости» в аппарате вице-губернатора города Станислава Казарина.

«Эту меру предприняли, чтобы защитить от компрометации, уничтожения или модификации служебную переписку и сведения, которыми госслужащие обмениваются между собой во время работы», — пояснила собеседница агентства.

Накануне «Фонтанка» сообщила, что комитет направил местным руководителям письмо о запрете на использование иностранных мессенджеров, включая WhatsApp и Telegram, для обмена служебной информацией «в целях предотвращения фактов компрометации, уничтожения или модификации информации ограниченного доступа, а также недопущения предпосылок к таким фактам». Письмо, скан которого опубликовало издание, датировано 4 сентября этого года.

Вместо зарубежных мессенджеров госслужащим для коммуникации на работе предлагают использовать eXpress. На сайте платформы говорится, это «единственный на сегодняшний момент сертифицированный ФСТЭК России по 4-му уровню доверия корпоративный суперапп с инсталляциями в крупных компаниях» с более чем 1,1 млн пользователей. Разработчик eXpress — компания «Анлимитед Продакшен» Андрея Врацкого.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства Санкт-Петербурга.

Во Франции сообщили о смене подхода Telegram после задержания Дурова
Технологии и медиа
Фото:Никита Попов / РБК

В августе основатель Telegram Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже по подозрениям в причастности к обороту наркотиков, терроризму, преступлениям против детей и мошенничеству. Претензии к нему связаны с отказом сотрудничать с властями Франции и участвовать в модерации в платформе. Спустя четыре дня после задержания суд постановил отпустить Дурова из-под стражи и запретил ему покидать Францию.

Основатель Telegram пообещал улучшить модерацию. Telegram удалил функцию «Люди рядом», которую использовало менее 0,1% клиентов и которая, по словам Дурова, стала причиной проблем с ботами и мошенниками. Вместо нее появится функция «Бизнес рядом» с проверенными компаниями.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после задержания Дурова заявлял, что никто не просил чиновников «чистить переписки», поскольку «государственные служащие по идее не должны использовать в служебных целях мессенджеры». «Ни один мессенджер не является надежным с точки зрения информационной безопасности, и Telegram тоже. И поэтому мы в администрации в служебных целях ни один мессенджер не используем», — утверждал Песков. О том, что у чиновников ряда федеральных ведомств потребовали удалить служебные переписки в Telegram, писал телеграм-канал Baza.

По информации РБК, чиновники активно пользуются Telegram в различных целях. Минпромторг, Минцифры, Минфин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минэкономразвития и другие ведомства ведут собственные каналы на этой платформе, представители их пресс-служб зачастую используют ее для общения с журналистами. Как объяснил собеседник РБК в одном из ведомств, отечественные коммуникационные сервисы нужно использовать в рабочих целях, а на общение в личных целях запрет не распространяется..

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Санкт-Петербург Telegram Whatsapp запрет чиновники
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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