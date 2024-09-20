Песков: в планах у Путина нет поездки на инаугурацию президента Мексики Шейнбаум

Песков не подтвердил поездку Путина на инаугурацию президента Мексики

Клаудия Шейнбаум (Фото: Hector Vivas / Getty Images)

В планах президента России Владимира Путина нет поездки в Мексику на инаугурацию избранного лидера страны Клаудии Шейнбаум, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

19 сентября директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин рассказал в интервью телеканалу RTVI, что Путин назначил представителя, который примет участие в церемонии инаугурации. По данным мексиканского посольства в Москве, Путину направили приглашение на мероприятие, которое состоится 1 октября.

Клаудия Шейнбаум участвовала в выборах как кандидатка от правящей партии Morena («Движение национального возрождения»). Шейнбаум победила, почти в два раза опередив своего соперника — оппозиционного кандидата Сочитль Гальвес.

Шейнбаум стала первой женщиной-президентом в истории страны. Путин поздравил ее с победой на выборах президента Мексики. Он назвал страну «традиционно дружественным партнером России» в латиноамериканском регионе.