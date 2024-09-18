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Военная операция на Украине ,  
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Избранный президент Мексики отклонила приглашение Зеленского на Украину

Избранный президент Мексики отклонила приглашение Зеленского посетить Украину
Сюжет
Военная операция на Украине

Новоизбранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась посетить Украину по приглашению главы государства Владимира Зеленского, которое тот озвучил в интервью местному изданию Excelsior. Об этом она заявила на пресс-конференции.

«Я не думаю», — ответила она на вопрос о планах относительно визита (цитата по ТАСС).

Решение президент объяснила «достойной и миролюбивой» внешней политикой Мексики, в основе которой лежит «принцип поиска мирного разрешения конфликтов».

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Такая позиция останется неизменной, подчеркнула Шейнбаум.

В июне в Мексике прошли президентские выборы, победу на них одержала Клаудиа Шейнбаум. Она стала первой женщиной-президентом этой страны.

Шейнбаум сменила на этом посту Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Будучи президентом, летом он заявил об отказе участвовать в переговорах по Украине без России. В апреле того же года Зеленский призвал Мексику помочь продвинуть в Латинской Америке его «мирный план». В Мексике сослались на то, что хотят сохранить нейтралитет в конфликте Украины и России.

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Мексика Клаудия Шейнбаум приглашение визит
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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