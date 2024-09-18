Избранный президент Мексики отклонила приглашение Зеленского на Украину
Новоизбранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась посетить Украину по приглашению главы государства Владимира Зеленского, которое тот озвучил в интервью местному изданию Excelsior. Об этом она заявила на пресс-конференции.
«Я не думаю», — ответила она на вопрос о планах относительно визита (цитата по ТАСС).
Решение президент объяснила «достойной и миролюбивой» внешней политикой Мексики, в основе которой лежит «принцип поиска мирного разрешения конфликтов».
Такая позиция останется неизменной, подчеркнула Шейнбаум.
В июне в Мексике прошли президентские выборы, победу на них одержала Клаудиа Шейнбаум. Она стала первой женщиной-президентом этой страны.
Шейнбаум сменила на этом посту Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Будучи президентом, летом он заявил об отказе участвовать в переговорах по Украине без России. В апреле того же года Зеленский призвал Мексику помочь продвинуть в Латинской Америке его «мирный план». В Мексике сослались на то, что хотят сохранить нейтралитет в конфликте Украины и России.
Эльмана Пашаева задержали за обман мужа Блиновской. Видео
В Avito рассказали, где предлагают самые высокие средние зарплаты
В августе авиаперелеты подорожали почти на 30%
Сергей Собянин показал, как будет выглядеть «Олимпийский» после реконструкции
Штраф за отсутствие ОСАГО увеличат до 5 тыс. руб.
Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Кто выиграет Лигу чемпионов. Прогноз
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов