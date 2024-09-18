Избранный президент Мексики отклонила приглашение Зеленского на Украину

Новоизбранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась посетить Украину по приглашению главы государства Владимира Зеленского, которое тот озвучил в интервью местному изданию Excelsior. Об этом она заявила на пресс-конференции.

«Я не думаю», — ответила она на вопрос о планах относительно визита (цитата по ТАСС).

Решение президент объяснила «достойной и миролюбивой» внешней политикой Мексики, в основе которой лежит «принцип поиска мирного разрешения конфликтов».

Такая позиция останется неизменной, подчеркнула Шейнбаум.

В июне в Мексике прошли президентские выборы, победу на них одержала Клаудиа Шейнбаум. Она стала первой женщиной-президентом этой страны.

Шейнбаум сменила на этом посту Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Будучи президентом, летом он заявил об отказе участвовать в переговорах по Украине без России. В апреле того же года Зеленский призвал Мексику помочь продвинуть в Латинской Америке его «мирный план». В Мексике сослались на то, что хотят сохранить нейтралитет в конфликте Украины и России.