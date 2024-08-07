Путина пригласили на инаугурацию первой женщины-президента Мексики

Президенту России Владимиру Путину направили приглашение на инаугурацию нового лидера Мексики Клаудии Шейнбаум, которая состоится 1 октября, сообщает газета «Известия» со ссылкой на посольства двух стран.

Как уточнили в диппредставительстве, Путин пока не принял решение, будет ли он участвовать в церемонии сам или отправит другого высокопоставленного чиновника, который примет участие от его имени.

Клаудия Шейнбаум участвовала в выборах как кандидатка от правящей партии Morena («Движение национального возрождения»). Шейнбаум победила, почти в два раза опередив своего соперника — оппозиционного кандидата Сочитль Гальвес.

Шейнбаум стала первой женщиной-президентом в истории страны. По образованию она физик, у нее есть докторская степень. В 2007 году она стала одним из лауреатов Нобелевской премии мира за работу в Межправительственной группе экспертов ООН по изменению климата. В 2018 году Шейнбаум избрали на должность мэра Мехико.

Путин поздравил Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики. Он назвал страну «традиционно дружественным партнером России» в латиноамериканском регионе.