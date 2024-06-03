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Политика ,  
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Путин поздравил первую женщину, победившую на выборах президента Мексики

Путин поздравил Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики
Клаудия Шейнбаум
Клаудия Шейнбаум (Фото: Alexandre Meneghini / Reuters)

Президент России Владимир Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Путин назвал Мексику «традиционно дружественным партнером России» в латиноамериканском регионе.

«Рассчитываем, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества между нашими странами», — отметил российский лидер.

Он пожелал победительнице президентских выборов успехов в государственной деятельности, здоровья и благополучия.

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Хорхе Альварес Майнес,&nbsp;Сочитль Гальвес и Клаудия Шейнбаум

Клаудия Шейнбаум участвовала в выборах как кандидатка от правящей партии Morena («Движение национального возрождения»). Согласно первым данным быстрого подсчета ЦИК, которые основаны на обработке бюллетеней с 7500 участков, Шейнбаум набирает 58,4% голосов.

На следующий день после выборов глава партии Morena Марио Дельгадо заявил о победе Шейнбаум. По экзитполам она почти в два раза опережает ближайшего конкурента — оппозиционного кандидата Сочитль Гальвес, отметил Дельгадо.

Шейнбаум станет первой женщиной-президентом в истории страны. По образованию она физик, у нее есть докторская степень. В 2007 году она стала одним из лауреатов Нобелевской премии мира за работу в Межправительственной группе экспертов ООН по изменению климата. В 2018 году была избрана на должность мэра Мехико.

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Мексика Владимир Путин Клаудия Шейнбаум выборы президента президентские выборы
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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