Путин поздравил первую женщину, победившую на выборах президента Мексики

Клаудия Шейнбаум (Фото: Alexandre Meneghini / Reuters)

Президент России Владимир Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Путин назвал Мексику «традиционно дружественным партнером России» в латиноамериканском регионе.

«Рассчитываем, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества между нашими странами», — отметил российский лидер.

Он пожелал победительнице президентских выборов успехов в государственной деятельности, здоровья и благополучия.

Клаудия Шейнбаум участвовала в выборах как кандидатка от правящей партии Morena («Движение национального возрождения»). Согласно первым данным быстрого подсчета ЦИК, которые основаны на обработке бюллетеней с 7500 участков, Шейнбаум набирает 58,4% голосов.

На следующий день после выборов глава партии Morena Марио Дельгадо заявил о победе Шейнбаум. По экзитполам она почти в два раза опережает ближайшего конкурента — оппозиционного кандидата Сочитль Гальвес, отметил Дельгадо.

Шейнбаум станет первой женщиной-президентом в истории страны. По образованию она физик, у нее есть докторская степень. В 2007 году она стала одним из лауреатов Нобелевской премии мира за работу в Межправительственной группе экспертов ООН по изменению климата. В 2018 году была избрана на должность мэра Мехико.