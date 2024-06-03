Путин поздравил первую женщину, победившую на выборах президента Мексики
Президент России Владимир Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
Путин назвал Мексику «традиционно дружественным партнером России» в латиноамериканском регионе.
«Рассчитываем, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества между нашими странами», — отметил российский лидер.
Он пожелал победительнице президентских выборов успехов в государственной деятельности, здоровья и благополучия.
Клаудия Шейнбаум участвовала в выборах как кандидатка от правящей партии Morena («Движение национального возрождения»). Согласно первым данным быстрого подсчета ЦИК, которые основаны на обработке бюллетеней с 7500 участков, Шейнбаум набирает 58,4% голосов.
На следующий день после выборов глава партии Morena Марио Дельгадо заявил о победе Шейнбаум. По экзитполам она почти в два раза опережает ближайшего конкурента — оппозиционного кандидата Сочитль Гальвес, отметил Дельгадо.
Шейнбаум станет первой женщиной-президентом в истории страны. По образованию она физик, у нее есть докторская степень. В 2007 году она стала одним из лауреатов Нобелевской премии мира за работу в Межправительственной группе экспертов ООН по изменению климата. В 2018 году была избрана на должность мэра Мехико.
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