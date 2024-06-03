Партия Morena объявила о победе Шейнбаум на выборах президента Мексики

Всеобщие выборы в Мексике состоялись 2 июня, их итоги будут объявлены 5-8 июня. Правящая партия Morena уже объявила победителем Клаудию Шейнбаум, оппозиция же, напротив, заявила о своей победе. Оба главных кандидата — женщины

Клаудия Шейнбаум (по центру) (Фото: Zuma / ТАСС)

Глава левой партии «Движение национального возрождения» (Morena) Марио Дельгадо заявил о победе на президентских выборах в Мексики кандидата от проправительственной коалиции Клаудии Шейнбаум, передает El Universal.

На пресс-конференции в отеле «Хилтон» Дельгадо объявил Шейнбаум победителем, отметив, что по экзитполам она почти в два раза опережает ближайшего конкурента — оппозиционного кандидата Сочитль Гальвес.

«Нам повезло жить в звездный момент истории нашей страны, а также нашей Латинской Америки и мира. Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной-президентом в нашей истории!», — также написал политик на своей странице в соцсети Х.

Сочитль Гальвес позже также опубликовала послание к сторонником, в котором объявила победительницей себя. Дельгадо после этого призвал оппозиционного кандидата «не лгать народу», а глава избиркома Мексики Гуадалупе Таддеи призвала кандидатов и партии «со зрелостью» принять результаты выборов.

Первые официальные данные ЦИК Мексики показали лидерство Шейнбаум с 57% голосов. Итоговые результаты выборов будут объявлены 5-8 июня.

Всеобщие выборы в Мексике состоялись 2 июня. По их итогам будет избран новый глава государства, 128 сенаторов и 500 депутатов конгресса, а также почти 20 тыс. членов местных органов власти. Впервые в истории страны кандидаты с максимальной поддержкой — женщины. 70-летний Лопес Обрадор, возглавляющий страну с 2018 года, не выдвигал свою кандидатуру.

Шейнбаум по образованию она физик, у нее докторская степень; в 2007 году она стала одним из лауреатов Нобелевской премии мира за работу в Межправительственной группе экспертов ООН по изменению климата.

Гальвес — инженер по образованию; после окончания университета она основала несколько прибыльных технологических компаний, а в политику пришла в 2000 году в должности главы Национальной комиссии по развитию коренных народов; в 2018-м стала сенатором.

Как отмечает AP, избрание женщины-президента стало бы большим шагом вперед для страны с высоким уровнем гендерного насилия и глубоким неравенством между мужчинами и женщинами. Как отмечает агентство, мачизм (от исп. macho — «самец»), породивший экономическое и социальное неравенство, по-прежнему актуален для Мексики. Представленность женщин в органах власти страны остается низкой, а в наиболее крайней форме женоненавистничество проявляется в большом количестве убийств женщин и нападений на них с использованием кислоты. И Шейнбаум, и Гальвес обещают в случае победы решить проблему гендерного насилия и неравенства.