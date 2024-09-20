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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотников город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщила городская администрация.

Под удар попала гражданская инфраструктура на проспекте Строителей, в результате инцидента никто не пострадал. Второй беспилотник сбили в воздухе, добавили власти. Информация о разрушениях уточняется.

Город-спутник ЗАЭС Энергодар подвергся новым обстрелам ВСУ
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

После начала боевых действий на Украине Энергодар регулярно подвергался обстрелам. В частности, после атаки 17 сентября город остался без электричества, водоснабжения и связи.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси неоднократно призывал прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Энергодара, где находится Запорожская АЭС. Во время визита на станцию в начале сентября он оценил ситуацию как «нестабильную».

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Теги
ВСУ Энергодар беспилотники атака Запорожская область
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