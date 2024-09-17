Жители Энергодара остались без света, воды и связи после обстрела
В запорожском Энергодаре в связи с артобстрелом вооруженных сил Украины (ВСУ) произошло аварийное отключение электричества, сообщил мэр города Эдуард Сеновоз в своем телеграм-канале.
«На данный момент в городе отсутствуют электричество, водоснабжение и связь», — говорится в сообщении.
Мэр также предупредил жителей города о том, что сохраняется угроза повторных атак. Специалисты приступят к анализу повреждений и ликвидации последствий, как только позволит оперативная обстановка, добавил Сеновоз.
После начала российской спецоперации на Украине Энергодар регулярно подвергался обстрелам, в городе не единожды сообщали о полном или частичном отключении света.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призывал прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Энергодара, в котором находится ЗАЭС. В ходе своего визита на станцию в начале сентября Гросси оценил ситуацию там как «нестабильную».
Эльмана Пашаева задержали за обман мужа Блиновской. Видео
В Avito рассказали, где предлагают самые высокие средние зарплаты
Дмитрий Медведев предложил создать открытую базу «наших врагов»
Сергей Собянин показал, как будет выглядеть «Олимпийский» после реконструкции
Штраф за отсутствие ОСАГО увеличат до 5 тыс. руб.
Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
ЦБ предложил субсидировать выход компаний на рынок капитала
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов