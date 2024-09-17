Жители Энергодара остались без света, воды и связи после обстрела

Линия электропередачи в Энергодаре (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В запорожском Энергодаре в связи с артобстрелом вооруженных сил Украины (ВСУ) произошло аварийное отключение электричества, сообщил мэр города Эдуард Сеновоз в своем телеграм-канале.

«На данный момент в городе отсутствуют электричество, водоснабжение и связь», — говорится в сообщении.

Мэр также предупредил жителей города о том, что сохраняется угроза повторных атак. Специалисты приступят к анализу повреждений и ликвидации последствий, как только позволит оперативная обстановка, добавил Сеновоз.

После начала российской спецоперации на Украине Энергодар регулярно подвергался обстрелам, в городе не единожды сообщали о полном или частичном отключении света.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призывал прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Энергодара, в котором находится ЗАЭС. В ходе своего визита на станцию в начале сентября Гросси оценил ситуацию там как «нестабильную».