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Военная операция на Украине ,  
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Город-спутник ЗАЭС Энергодар подвергся новым обстрелам ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по прибрежной зоне Энергодара — города-спутника Запорожской АЭС (ЗАЭС), уже зафиксировано шесть прилетов, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.

Он уточнил, что удары наносились по береговой линии. «Слава богу, пострадавших нет», — добавил Рогов.

Эту информацию подтвердила «РИА Новости» директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. «Обстрел был слышен за пределами города, в пределах береговой линии», — сказала она.

По словам сенатора от Запорожской области Дмитрия Рогозина, артиллерийский обстрел начался около 20:15 мск в районе Запорожской ТЭС. «Бьют кассетами», — добавил он.

Балицкий заявил о возгорании на ЗАЭС из-за обстрела Энергодара
Политика
Фото:Carl Court / Getty Images

Накануне пожар начался в результате попадания беспилотника с зажигательной частью в градирню ЗАЭС, сообщал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) видели черный дым в северной части ЗАЭС после того, как слышали серию взрывов. Руководство станции проинформировало МАГАТЭ об атаке беспилотника, «о воздействии на ядерную безопасность не сообщалось», заявили в агентстве.

Директор по коммуникациям станции рассказала ТАСС, что инфраструктура ЗАЭС серьезно повреждена в результате удара. При этом Яшина отметила, что возгорание на объекте охладительных систем станции не сказалось на работе объекта.

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Теги
Энергодар Запорожская область Запорожская АЭС ВСУ ракетные удары
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