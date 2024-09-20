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Война санкций ,  
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США предупредили об ужесточении режима санкций против российской нефти

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Война санкций
Санкции могут усилить как в отношении флота, перевозящего нефть, так и разрешенных к торговле объемов. G7 ввели ценовые потолки для нефтяной продукции и ограничения против танкеров, которые перевозят ее с нарушением этих лимитов
Фото: Lucy Nicholson / Reuters
Фото: Lucy Nicholson / Reuters

США намерены усиливать ограничений в отношении торговли Россией нефтью, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

«Я думаю, мы приближаемся к тому, что сможем говорить о гораздо более жестком режиме применительно как к теневому флоту, так и к тем объемам нефти, которые Россия в состоянии поставлять на рынок», — сказал он (цитата по ТАСС).

Сингх назвал еще одно направление санкционной политики, где США намерены нарастить усилия: это снижение «заинтересованности третьих стран, производящих компоненты, которые в итоге оказываются непосредственно на поле боя в интересах России, или от транзитной доставки грузов». Среди таких государств он назвал Китай (это «самый злостный нарушитель» санкционного режима США), Индия, Турция, ОАЭ и т. д.

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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

G7 ввели потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, а также на нефтепродукты — на уровне $100 за баррель на дизель, который продается с наценкой по отношению к сырой нефти, и $45 за баррель на мазут, который продается с дисконтом. Для транспортировки продукции, которая продается дороже ценового лимита, компании из стран G7 не могут оказывать соответствующие услуги.

Президент Владимир Путин в ответ на это подписал указ, который предполагает запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов (на них тоже введены потолки цен) иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Мера будет действовать как минимум до конца года.

Помимо ценового потолка, Запад стал вводить санкции против «теневого флота» России. Bloomberg в июле сообщал, что десятки танкеров, которые прежде перевозили российскую нефть, после введения санкций США простаивают пустыми в разных местах.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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