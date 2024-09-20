США предупредили об ужесточении режима санкций против российской нефти
США намерены усиливать ограничений в отношении торговли Россией нефтью, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.
«Я думаю, мы приближаемся к тому, что сможем говорить о гораздо более жестком режиме применительно как к теневому флоту, так и к тем объемам нефти, которые Россия в состоянии поставлять на рынок», — сказал он (цитата по ТАСС).
Сингх назвал еще одно направление санкционной политики, где США намерены нарастить усилия: это снижение «заинтересованности третьих стран, производящих компоненты, которые в итоге оказываются непосредственно на поле боя в интересах России, или от транзитной доставки грузов». Среди таких государств он назвал Китай (это «самый злостный нарушитель» санкционного режима США), Индия, Турция, ОАЭ и т. д.
G7 ввели потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, а также на нефтепродукты — на уровне $100 за баррель на дизель, который продается с наценкой по отношению к сырой нефти, и $45 за баррель на мазут, который продается с дисконтом. Для транспортировки продукции, которая продается дороже ценового лимита, компании из стран G7 не могут оказывать соответствующие услуги.
Президент Владимир Путин в ответ на это подписал указ, который предполагает запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов (на них тоже введены потолки цен) иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Мера будет действовать как минимум до конца года.
Помимо ценового потолка, Запад стал вводить санкции против «теневого флота» России. Bloomberg в июле сообщал, что десятки танкеров, которые прежде перевозили российскую нефть, после введения санкций США простаивают пустыми в разных местах.
Силовики задержали Владислава Бакальчука
Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube
New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»
Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео
Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца
ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов