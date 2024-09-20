Друг Николая Дроздова опроверг ухудшение здоровья телеведущего

Николай Дроздов (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Зрение телеведущего Николая Дроздова не ухудшается, он даже читает почти без очков, рассказал РБК его друг — художник Константин Мирошник.

О резком ухудшении зрения 87-летнего ученого-зоолога сообщил телеграм-канал Mash, по информации которого, Дроздов на днях обратился к медикам за помощью, так как якобы перестал видеть — «все как в тумане».

«Все врут. Вранье. Сейчас с ним разговаривал. К нему еду. Читает без очков. Ну, иногда одевает очки, если слишком мелкий текст», — заявил собеседник РБК.

Мирошник добавил, что читает Дроздов постоянно. «Любимое его дело», — отметил друг профессора.

Летом 2023 года Дроздов уже побывал в больнице — по сведениям Мирошника, на плановой госпитализации по зрению.

До этого он несколько раз попадал в больницу с травмами: в январе 2023 года он неудачно упал на скользкой улице, в январе 2019 года — потерял равновесие во время зарядки. После этого падения он прекратил съемки в программе «В мире животных», которую вел более 40 лет, и отказался вести любые проекты на телевидении, но не оставил должность профессора на географическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова.