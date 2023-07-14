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Николая Дроздова госпитализировали

Телеведущего Николая Дроздова госпитализировали
Николай Дроздов
Николай Дроздов (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Телеведущего, ученого-зоолога Николая Дроздова госпитализировали, сообщил РБК его друг Константин Мирошник.

«Все нормально. Штатное лечение, запланированное. Для глаз», — рассказал Мирошник.

Композитор Дмитрий Дунаев в свою очередь сказал, что Дроздова накануне госпитализировали с отравлением. «Буквально 20 мин назад созванивались с его женой Татьяной Петровной. Вчера он был госпитализирован с отравлением — что-то не то съел. Сегодня Николай Николаевич хотел уже домой, но врачи рекомендовали понаблюдаться несколько дней. А плановая госпитализация по зрению — это было некоторое время назад», — уточнил Дунаев.

Телеграм-канал «112» ранее сообщил, что 86-летнего Дроздова госпитализировали в одну из московских клиник. По данным канала, у него началось воспаление внутренних органов.

В январе Дроздова госпитализировали в реанимацию с множественными переломами ребер. Он возвращался после работы в МГУ домой и поскользнулся возле подъезда, но несколько дней после инцидента провел дома. Одно из семи сломанных ребер пробило левое легкое, из-за чего там появились воздух и вода.

В начале июля сам Дроздов рассказывал, что до сих пор ходит с катетером. По его словам, из-за проблем с легким он не может полноценно дышать. «Как говорят, дышать полной грудью у меня не получается. Глубокий вздох пока сделать не могу!» — говорил он.

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Дроздов уже попадал в больницу с переломами ребер и ключицы в январе 2019 года. Он упал, потеряв равновесие во время зарядки. После этого он прекратил съемки в программе «В мире животных», которую вел более 40 лет, и отказался вести любые проекты на телевидении, но не оставил должность профессора на географическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова.

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