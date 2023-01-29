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Николай Дроздов попал в больницу с переломом восьми ребер

Дроздова госпитализировали с переломом восьми ребер, лечение займет два месяца
Николай Дроздов
Николай Дроздов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Телеведущий, ученый-зоолог Николай Дроздов госпитализирован в больницу с переломами восьми ребер, он упал на улице, когда возвращался с работы в МГУ. Об этом НТВ и МК сообщил его друг, художник Константин Мирошник.

«Эту неделю было очень тяжко, Николая Николаевича мучили сильные боли. Ему постоянно колют обезболивающее, чтобы облегчить состояние», — рассказал он.

Мирошник рассказал, что Дроздов подскользнулся на льду, когда выходил из машины. Две ночи он провел дома, одну из них не мог уснуть, после чего пришлось вызывать скорую помощь.

По словам Мирошника, на днях Дроздова перевели в отдельную палату, врачи планируют оставить его в больнице еще на неделю, после чего он продолжит лечение дома. Полностью телеведущий сможет восстановиться за два месяца.

РБК обратился за комментарием к Мирошнику и Юрию Гущо.

Материал дополняется.

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Николай Дроздов перелом
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