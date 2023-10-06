Друг Николая Дроздова опроверг данные о злокачественной опухоли у ученого

Николай Дроздов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Информация об обнаружении у ученого и телеведущего Николая Дроздова злокачественной опухоли не соответствует действительности. Об этом РБК сообщил его друг, заслуженный артист России композитор Дмитрий Дунаев.

«Николай Николаевич жив, здоров, находится дома в прекрасном настроении вместе с Татьяной Петровной. Никакого рака [у него] нет. Я только что с ним разговаривал. Они удивляются, не понимают, кто эту информацию запустил», — сказал он.

Дунаев предположил, что кто-то хочет «попиариться» за счет Дроздова. А тот, в свою очередь, воспринимает все это в шутку, настроение у него хорошее, добавил друг ученого.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что у Дроздова обнаружили злокачественное новообразование предстательной железы и что он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Дроздову 86 лет. В июле его госпитализировали с отравлением, но спустя неделю выписали, Дунаев рассказал, что ученый хорошо себя чувствует.

В предыдущий раз Дроздова госпитализировали в январе с множественными переломами ребер. Он возвращался после работы в МГУ домой и поскользнулся возле подъезда, но несколько дней после инцидента провел дома.

Позднее ученый рассказал, что восстановление идет медленно и из-за проблем с легким он не может полноценно дышать. «Как говорят, дышать полной грудью у меня не получается. Глубокий вздох пока сделать не могу!» — рассказал Дроздов.