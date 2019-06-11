Николай Дроздов объявил об уходе из передачи «В мире животных»

Телеведущий и биолог Николай Дроздов сообщил в интервью «Комсомольской правде», что больше не снимается в передаче «В мире животных» и не планирует возвращаться на телевидение. По его словам, последнее время он не получал деньги за передачу, которую вел более 40 лет.

Дроздов сообщил, что новые выпуски «В мире животных» с его участием не снимаются уже порядка полугода. «Если видите на «Карусели» выпуски с моим участием, то это прежние записи — «ретро». У них там море этих старых записей. Я не возражаю — пусть показывают. Мне последнее время ничего за это не платили. Это была работа, как общественная нагрузка, а теперь я ее уже не потяну», — сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли он передумать и вернуться на телевидение, Дроздов ответил: «Нет. С какой радости?». В то же время он подтвердил, что продолжит преподавать в МГУ, где он работает на географическом факультете.

Дроздов напомнил, что получил тяжелые травмы в начале зимы. «Я же когда упал — четыре перелома получил. Товарищ Ленин не помните, что сказал по этому поводу? Он писал, обращаясь к пожилым людям: «Лечиться, лечиться и лечиться!» — сказал он.

20 июня Николаю Дроздову исполнится 82 года. Телепередачу «В мире животных» он вел с 1977 года. За эти годы широкую известность получила заставка телепередачи, выходившая под музыку La Peregrinacion аргентинского композитора Ариэля Рамиреса (также известна как «Жаворонок»).