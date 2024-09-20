 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский ввел санкции против КСИР и компаний из России и Китая

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Виды Киева
Виды Киева (Фото: Pierre Crom / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций в отношении 42 компаний и шести физических лиц из Ирана, Китая, ОАЭ и России. Документы опубликованы на сайте офиса главы государства, они вступили в силу накануне, 19 сентября.

В частности, под санкции попали Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), несколько научно-исследовательских институтов и предприятий, зарегистрированных в России и Китае.

Среди физических лиц в документе указан начальник Государственного центра беспилотной авиации Минобороны России Александр Федорко.

Западные страны обвиняли Иран в передаче беспилотников и ракет России. И Москва, и Тегеран эти обвинения отвергали.

Зеленский ввел санкции против «короля контрабанды и налоговых ям»
Политика
Владимир Зеленский

Украина неоднократно расширяла свои санкционные списки на фоне военной операции России. Под ограничения Киева попадают политики, чиновники, бизнесмены и артисты. Санкции против России также вводят страны Запада. Москва считает ограничительные меры незаконными и бесперспективными.

Силовики задержали Владислава Бакальчука

Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube

New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»

Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео

Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца

ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
санкции против России Украина Владимир Зеленский указ Китай Иран КСИР
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
США предупредили об ужесточении режима санкций против российской нефти
Политика
В США арестовали россиянина по подозрению в нарушении экспортных санкций
Политика
США ввели санкции против Международного расчетного банка и Тимер Банка
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 103,25 (+1,21) Инвестиции, 19 сен, 17:32 Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 92,7 (+1,03) Инвестиции, 19 сен, 17:32
Короли показателей: как финансовые директора обкрадывают компанииPro, 09:50
Зеленский ввел санкции против КСИР и компаний из России и КитаяПолитика, 09:41
Переезд в новостройку вызывает ухудшение самочувствия у половины россиянНедвижимость, 09:30
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 09:29
7 задач на 2025 год, чтобы компании не остаться без сотрудников в 2030-мPro, 09:25
Воздушный шар с мусором из КНДР приземлился у правительства в СеулеПолитика, 09:15
Почему руководители неверно прогнозируют инфляцию — The EconomistPro, 09:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Матвиенко рассказала любимый анекдотПолитика, 09:07
Названы самые востребованные у арендаторов квартир округа МосквыНедвижимость, 09:02
СК установил причастных к убийству Рассела Бентли в ДонецкеПолитика, 09:01
Легенда № 68. Чем запомнилась 37-летняя карьера Яромира ЯграСпорт, 09:00
Nord Stream увеличила требования к страховщикам «Северного потока»Бизнес, 09:00
Число пострадавших в аварии с такси в Москве выросло до четырехОбщество, 08:56
WSJ узнала, что в США не ожидают сделки Израиля и ХАМАС при БайденеПолитика, 08:54