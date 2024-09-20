Зеленский ввел санкции против КСИР и компаний из России и Китая
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций в отношении 42 компаний и шести физических лиц из Ирана, Китая, ОАЭ и России. Документы опубликованы на сайте офиса главы государства, они вступили в силу накануне, 19 сентября.
В частности, под санкции попали Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), несколько научно-исследовательских институтов и предприятий, зарегистрированных в России и Китае.
Среди физических лиц в документе указан начальник Государственного центра беспилотной авиации Минобороны России Александр Федорко.
Западные страны обвиняли Иран в передаче беспилотников и ракет России. И Москва, и Тегеран эти обвинения отвергали.
Украина неоднократно расширяла свои санкционные списки на фоне военной операции России. Под ограничения Киева попадают политики, чиновники, бизнесмены и артисты. Санкции против России также вводят страны Запада. Москва считает ограничительные меры незаконными и бесперспективными.
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