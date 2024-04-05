Зеленский ввел санкции против «короля контрабанды и налоговых ям»
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против ряда бизнесменов и компаний, в том числе российских, которые 4 апреля ввел Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), следует из указа главы государства.
В санкционный список попали:
- одесский бизнесмен Вадим Альперин, которого, как пишет «Украинская правда», называют «королем контрабанды и налоговых ям» (его неоднократно подозревали в уклонении от уплаты налогов и таможенных махинациях);
- Александр Еримичук — он также входил в список крупнейших контрабандистов Украины; Зеленский, как сообщал «Интерфакс-Украина», в 2021 году лишил его гражданства, как и Альперина;
- Юрий Кушнир — как сообщает УНИАН, основатель Черновицкого завода строительных материалов и охранного агентства «Сокол»;
- бизнесмен Орест Фирманюк — его также связывали с контрабандой;
- бизнесмен Виктор Шерман — как пишет «Экономическая правда», он занимается морскими грузоперевозками; СМИ называют Шермана одним из партнеров Альперина;
- россиянин Андрей Попов;
- Араик Амирханян — еще один бизнесмен из топ-10 контрабандистов, лишенный гражданства; у него есть российский паспорт.
Ограничения введены также в отношении 86 компаний, 73 из них зарегистрированы на территории Украины. Остальные находятся на территории России и Китая, включая 514-й авиационный ремонтный завод, завод «СпецАгрегат», «Волга-Днепр ММ XVI», «Севмормаш-2М» (Севастополь), Севастопольский агрегатный завод, ООО «Завод Молот-Механика» (Севастополь), ООО «Гранит 001», строительную компанию «Дорлидер», а также китайские фирмы Trading Field Limited и Endless Moonlight Limited.
Санкции, в частности, предусматривают блокировку активов, ограничения на торговые операции, запрет на вывод капитала с Украины и деятельность на территории страны.
Россия считает санкции незаконными.
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