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Война санкций ,  
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Зеленский ввел санкции против «короля контрабанды и налоговых ям»

Зеленский ввел санкции против «короля контрабанды» и ряда компаний из России
Сюжет
Война санкций
Под санкции попали одесский бизнесмен Вадим Альперин, которого называют «королем контрабанды и налоговых ям», а также ряд российских компаний
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Пресс-служба президента Украины / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против ряда бизнесменов и компаний, в том числе российских, которые 4 апреля ввел Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), следует из указа главы государства.

В санкционный список попали:

  • одесский бизнесмен Вадим Альперин, которого, как пишет «Украинская правда», называют «королем контрабанды и налоговых ям» (его неоднократно подозревали в уклонении от уплаты налогов и таможенных махинациях);
  • Александр Еримичук — он также входил в список крупнейших контрабандистов Украины; Зеленский, как сообщал «Интерфакс-Украина», в 2021 году лишил его гражданства, как и Альперина;
  • Юрий Кушнир — как сообщает УНИАН, основатель Черновицкого завода строительных материалов и охранного агентства «Сокол»;
  • бизнесмен Орест Фирманюк — его также связывали с контрабандой;
  • бизнесмен Виктор Шерман — как пишет «Экономическая правда», он занимается морскими грузоперевозками; СМИ называют Шермана одним из партнеров Альперина;
  • россиянин Андрей Попов;
  • Араик Амирханян — еще один бизнесмен из топ-10 контрабандистов, лишенный гражданства; у него есть российский паспорт.

Ограничения введены также в отношении 86 компаний, 73 из них зарегистрированы на территории Украины. Остальные находятся на территории России и Китая, включая 514-й авиационный ремонтный завод, завод «СпецАгрегат», «Волга-Днепр ММ XVI», «Севмормаш-2М» (Севастополь), Севастопольский агрегатный завод, ООО «Завод Молот-Механика» (Севастополь), ООО «Гранит 001», строительную компанию «Дорлидер», а также китайские фирмы Trading Field Limited и Endless Moonlight Limited.

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Санкции, в частности, предусматривают блокировку активов, ограничения на торговые операции, запрет на вывод капитала с Украины и деятельность на территории страны.

Россия считает санкции незаконными.

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Елена Чернышова
санкции против России Владимир Зеленский
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