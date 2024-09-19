Блиновская погасила более 230 млн рублей налоговой задолженности
Блогер Елена Блиновская погасила более 230 млн руб. налоговой задолженности перед государством, сообщил «РИА Новости» ее юрист Иван Морозов.
По словам Морозова, в скором времени основательница «Марафонов желаний» направит в счет государства еще 123 млн руб.
Чтобы собрать эту сумму, Блиновская продает принадлежавшую ее родителям квартиру за 90 млн руб., договор купли-продажи уже заключили, отметил адвокат блогера. На жилье был наложен арест, однако 30 августа его сняли.
Еще 33 млн руб. арестованы на личных счетах Блиновской, однако защита будет ходатайствовать о снятии ареста и направлении средств на погашение задолженности.
Общая сумма долгов блогера по налогам составляет почти 908 млн руб., добавил Морозов.
В середине августа другой адвокат основательницы марафонов — Наталия Сальникова — оценивала ее долги в сумму около 1,2 млрд руб. Тогда она сообщила, что ее клиентка направила в счет государства порядка 230 млн руб.
Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь российско-белорусскую границу. По версии следствия, она разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной схеме, которая предполагает лимит 150 млн руб. в год.
В марте Следственный комитет предъявил Блиновской окончательное обвинение. Ей вменяют уклонение от уплаты налогов, легализацию доходов, полученных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей. Рассмотрение дела в суде началось в августе, в ходе заседаний блогер признала вину в уклонении от уплаты налогов, но не согласилась с обвинениями в отмывании.
Федеральная налоговая служба оценивала долг Блиновской в 1,4 млрд руб. Из них задолженность по налогам — 918 млн, остальное — пени и штрафы.
Силовики задержали Владислава Бакальчука
Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube
New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»
Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео
Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца
ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов