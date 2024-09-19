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Дело инстаблогеров ,  
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Блиновская погасила более 230 млн рублей налоговой задолженности

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Дело инстаблогеров
Елена Блиновская
Елена Блиновская (Фото: Юлия Морозова / ТАСС)

Блогер Елена Блиновская погасила более 230 млн руб. налоговой задолженности перед государством, сообщил «РИА Новости» ее юрист Иван Морозов.

По словам Морозова, в скором времени основательница «Марафонов желаний» направит в счет государства еще 123 млн руб.

Чтобы собрать эту сумму, Блиновская продает принадлежавшую ее родителям квартиру за 90 млн руб., договор купли-продажи уже заключили, отметил адвокат блогера. На жилье был наложен арест, однако 30 августа его сняли.

Еще 33 млн руб. арестованы на личных счетах Блиновской, однако защита будет ходатайствовать о снятии ареста и направлении средств на погашение задолженности.

Общая сумма долгов блогера по налогам составляет почти 908 млн руб., добавил Морозов.

В середине августа другой адвокат основательницы марафонов — Наталия Сальникова — оценивала ее долги в сумму около 1,2 млрд руб. Тогда она сообщила, что ее клиентка направила в счет государства порядка 230 млн руб.

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Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь российско-белорусскую границу. По версии следствия, она разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной схеме, которая предполагает лимит 150 млн руб. в год.

В марте Следственный комитет предъявил Блиновской окончательное обвинение. Ей вменяют уклонение от уплаты налогов, легализацию доходов, полученных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей. Рассмотрение дела в суде началось в августе, в ходе заседаний блогер признала вину в уклонении от уплаты налогов, но не согласилась с обвинениями в отмывании.

Федеральная налоговая служба оценивала долг Блиновской в 1,4 млрд руб. Из них задолженность по налогам — 918 млн, остальное — пени и штрафы.

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Теги
Елена Блиновская уклонение от уплаты налогов
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