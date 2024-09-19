Во Франции заявили об отсутствии у Дурова интереса к контактам с Россией

Павел Дуров (Фото: durov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Французская сторона заявила, что основатель Telegram Павел Дуров, которого в конце августа задержали в Париже, не проявляет интерес к контактам с российскими представителями. Об этом сообщил посол России во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Париж подходит к делу Дурова «как к взаимоотношениям французского государства с его гражданином», так как у бизнесмена с 2021 года есть гражданство страны.

«Поэтому, несмотря на наши неоднократные обращения с требованием предоставить соответствующие материалы, в этом нам было отказано и параллельно было сказано, что интереса к контактам с нами Дуров не проявляет», — отметил дипломат.

Дуров был внесен во Франции в список разыскиваемых лиц в феврале. 24 августа его задержали в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана.

Спустя четыре дня его отпустили под залог в размере €5 млн. Теперь бизнесмен обязан дважды в неделю отмечаться в полицейском участке, покидать Францию ему запрещено.

Дурова подозревают в недостаточной модерации Telegram. Это и отказ от сотрудничества со спецслужбами, по версии жандармерии, делают предпринимателя соучастником в распространении наркотиков, детской порнографии, мошенничестве и прочем. Дуров после ареста пообещал улучшить борьбу своего мессенджера с «вредоносными постами и каналами».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале сентября рассказывал, что российские власти поддерживают контакты с адвокатами Дурова. При этом сначала его защита «обещала учесть предложения о содействии в этом вопросе» со стороны России, но затем перестала реагировать на предложения о взаимодействии. Глава МИДа отмечал, что французские коллеги убеждают, что в этом деле нет никакой политики, однако «в это очень трудно верится».