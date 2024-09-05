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Сергей Лавров рассказал о работе МИДа по делу Павла Дурова

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Задержание Павла Дурова
Глава МИДа рассказал о попытках контактировать с властями Франции и адвокатами Павла Дурова по вопросу ареста основателя Telegram. Пока результата у этих коммуникаций нет

Сергей Лавров рассказал о работе МИДа по делу Павла Дурова
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Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что российские власти начали контактировать с адвокатами основателя Telegram Павла Дурова, которые сначала «обещали учесть предложения о содействии в этом вопросе», но потом не реагировали на переданные предложения о взаимодействии. Об этом министр заявил в интервью телеканалу РБК на Восточном экономическом форуме.

Полная версия интервью Сергея Лаврова выйдет в эфире телеканала РБК и на сайте РБК 6 сентября.

Лавров отметил, что сразу после появления информации об аресте Дурова российский МИД обратился в Министерство иностранных дел Франции с просьбой дать информацию о происходящем и предоставить консульский доступ, направил официальную ноту. «Мы продолжаем работать, с тем чтобы получить максимально подробную и понятную информацию, но они исходят из того, что поскольку [у Дурова] есть французское гражданство и он задержан на французской территории, то применяется французское законодательство. И его французское гражданство в данном случае имеет приоритет», — рассказал российский министр 

По словам Лаврова, французские коллеги убеждают, что в этом деле, как заявлял президент Франции Эмманюэль Макрон, нет никакой политики, «но в это очень трудно верится». Глава МИД России отметил, что у Запада давно есть «линия по захвату любых мало-мальски популярных и значимых информационных ресурсов». Несмотря на Парижскую хартию новой Европы и многие другие документы в русле общечеловеческих ценностей, одной из которых была провозглашена свобода информации, включая доступ к информации, еще до украинских событий власти Франции отказывались давать аккредитацию Russia Today (RT) и Sputnik, ссылаясь на то, что это не средства массовой информации, а инструменты пропаганды, отметил Лавров. Он напомнил, что сейчас подобный запрет вынесли США, «самая свободолюбивая нация».

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Технологии и медиа
Павел Дуров

Вещание RT и Sputnik в ЕС было запрещено после начала военной операции на Украине. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что эти СМИ представляют собой «кремлевскую медиамашину» и запрет позволит прекратить распространение ими «токсичной и вредоносной дезинформации» в Европе. 4 сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», RT, Sputnik и Ruptly. Под санкции также попали главный редактор RT Маргарита Симоньян, ее заместители и ряд других персон. Вещание RT America прекратилось ранее, после начала специальной военной операции.

В конце августа Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Ему предъявлены обвинения в отказе сотрудничать с властями, соучастии в распространении детской порнографии, сбыте наркотиков, мошенничестве в составе организованной группы, а также в соучастии в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. За это Дурову грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере €500 тыс. В конце августа суд Парижа отпустил основателя мессенджера под залог €5 млн. Ему запретили покидать территорию Франции, а также обязали дважды в неделю являться в полицейский участок.

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При участии
Анна Балашова
Сергей Лавров Павел Дуров Франция Telegram
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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