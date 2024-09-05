Сергей Лавров рассказал о работе МИДа по делу Павла Дурова

Глава МИДа рассказал о попытках контактировать с властями Франции и адвокатами Павла Дурова по вопросу ареста основателя Telegram. Пока результата у этих коммуникаций нет

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Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что российские власти начали контактировать с адвокатами основателя Telegram Павла Дурова, которые сначала «обещали учесть предложения о содействии в этом вопросе», но потом не реагировали на переданные предложения о взаимодействии. Об этом министр заявил в интервью телеканалу РБК на Восточном экономическом форуме.

Полная версия интервью Сергея Лаврова выйдет в эфире телеканала РБК и на сайте РБК 6 сентября.

Лавров отметил, что сразу после появления информации об аресте Дурова российский МИД обратился в Министерство иностранных дел Франции с просьбой дать информацию о происходящем и предоставить консульский доступ, направил официальную ноту. «Мы продолжаем работать, с тем чтобы получить максимально подробную и понятную информацию, но они исходят из того, что поскольку [у Дурова] есть французское гражданство и он задержан на французской территории, то применяется французское законодательство. И его французское гражданство в данном случае имеет приоритет», — рассказал российский министр

По словам Лаврова, французские коллеги убеждают, что в этом деле, как заявлял президент Франции Эмманюэль Макрон, нет никакой политики, «но в это очень трудно верится». Глава МИД России отметил, что у Запада давно есть «линия по захвату любых мало-мальски популярных и значимых информационных ресурсов». Несмотря на Парижскую хартию новой Европы и многие другие документы в русле общечеловеческих ценностей, одной из которых была провозглашена свобода информации, включая доступ к информации, еще до украинских событий власти Франции отказывались давать аккредитацию Russia Today (RT) и Sputnik, ссылаясь на то, что это не средства массовой информации, а инструменты пропаганды, отметил Лавров. Он напомнил, что сейчас подобный запрет вынесли США, «самая свободолюбивая нация».

Вещание RT и Sputnik в ЕС было запрещено после начала военной операции на Украине. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что эти СМИ представляют собой «кремлевскую медиамашину» и запрет позволит прекратить распространение ими «токсичной и вредоносной дезинформации» в Европе. 4 сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», RT, Sputnik и Ruptly. Под санкции также попали главный редактор RT Маргарита Симоньян, ее заместители и ряд других персон. Вещание RT America прекратилось ранее, после начала специальной военной операции.

В конце августа Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Ему предъявлены обвинения в отказе сотрудничать с властями, соучастии в распространении детской порнографии, сбыте наркотиков, мошенничестве в составе организованной группы, а также в соучастии в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. За это Дурову грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере €500 тыс. В конце августа суд Парижа отпустил основателя мессенджера под залог €5 млн. Ему запретили покидать территорию Франции, а также обязали дважды в неделю являться в полицейский участок.